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Rusya'dan Türkiye için flaş S-400 duyurusu: Bu çok önemli, kesin olarak emin olmalıyız

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Rusya'dan Türkiye için flaş S-400 duyurusu: Bu çok önemli, kesin olarak emin olmalıyız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin S-400 meselesiyle ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Foto - Rusya'dan Türkiye için flaş S-400 duyurusu: Bu çok önemli, kesin olarak emin olmalıyız

Sergey Lavrov, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini başka bir ülkeye devretme konusunda kendilerine herhangi bir teklif sunmadığını söyledi.

#2
Foto - Rusya'dan Türkiye için flaş S-400 duyurusu: Bu çok önemli, kesin olarak emin olmalıyız

Lavrov yaptığı açıklamada, "Her türlü teklifi değerlendiririz. Şu anda yorum yapmayacağım ama evet, bu mümkün olabilir; ancak yalnızca bizim açık onayımızla. Ayrıca sistemlerin gönderileceği ülkenin sorumlu davranması ve Rusya Federasyonu’yla dostane ilişkileri olması gerekir. Sistemlerin o ülkeden başka bir yere gönderilmeyeceğinden kesin olarak emin olmalıyız.

#3
Foto - Rusya'dan Türkiye için flaş S-400 duyurusu: Bu çok önemli, kesin olarak emin olmalıyız

Bu çok önemli. Çünkü Avrupa ülkelerinin Afrika, Asya, Latin Amerika ve Arap ülkelerinden silah satın alıp, başka yere devredilmeyeceğine dair güvence vermelerine rağmen bu silahları Ukrayna’ya aktardığı çok sayıda açık örnek var.

#4
Foto - Rusya'dan Türkiye için flaş S-400 duyurusu: Bu çok önemli, kesin olarak emin olmalıyız

Türkiye'den eğer böyle bir talep gelirse ve böyle bir ihlal yaşanmayacağına dair güvence alırsak, S-400 sistemlerinin bir ülkeye devrine onay vermeye hazırız" dedi.

#5
Foto - Rusya'dan Türkiye için flaş S-400 duyurusu: Bu çok önemli, kesin olarak emin olmalıyız

Lavrov, 'BAE seçenek mi?' sorusuna da cevap vererek, "Şu anda seçenekleri değerlendirmiyoruz. Bir talep geldiğinde Türk meslektaşlarımızın tam olarak ne yapmak istediğine bakabiliriz. Hatta henüz bir planları bile olmayabilir" ifadelerini kullandı.

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Foto - Rusya'dan Türkiye için flaş S-400 duyurusu: Bu çok önemli, kesin olarak emin olmalıyız

KAYNAK: BAHAR FEYZAN, BETÜL YÜRÜK

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