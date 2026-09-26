Rusya'dan Türkiye için flaş S-400 duyurusu: Bu çok önemli, kesin olarak emin olmalıyız

Lavrov yaptığı açıklamada, "Her türlü teklifi değerlendiririz. Şu anda yorum yapmayacağım ama evet, bu mümkün olabilir; ancak yalnızca bizim açık onayımızla. Ayrıca sistemlerin gönderileceği ülkenin sorumlu davranması ve Rusya Federasyonu’yla dostane ilişkileri olması gerekir. Sistemlerin o ülkeden başka bir yere gönderilmeyeceğinden kesin olarak emin olmalıyız.