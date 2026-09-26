Türkiye'nin iki mobilya devi Yataş ve Vivense ile ilgili şok gelişme: Masa resmen dağıldı

Vivense için bundan sonra yeni bir stratejik ortaklık, yatırımcı veya başka bir şirketle birleşme seçeneği gündeme gelecek mi? Bu soruların hiçbirinin cevabı şu anda kamuya yapılan açıklamalarda bulunmuyor. Kesin olan şu, 15 Mayıs’ta Yataş’ın dijital gücünü ve ev yaşamındaki ölçeğini büyütme hedefiyle açılan Yataş–Vivense birleşme dosyası, dört ay sonra kapandı.