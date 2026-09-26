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Ortalık ayağa kalkmıştı: Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadı sessizliğini bozdu Türkiye'nin iki mobilya devi Yataş ve Vivense ile ilgili şok gelişme: Masa resmen dağıldı Yazarımız Latif Erdoğan’dan çarpıcı bir ‘vicdan’ analizi: Bize bizden daha yakın olanı keşfedin… İçinizdeki vicdan kitabına koşun! Necmettin Batırel'den ses getirecek sözler: Parayı kaçırdılar, enkazı bıraktılar Manisa’yı yasa boğan olay: Evli çift evlerinde ölü bulundu Sarallar ve Şahinler'le ilgili söylentiler doğru çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı F-4’le havalandı! İngiliz mevkidaşı da kokpite geçti Azerbaycan'dan Türkiye'ye beklenmedik tehdit: Aba altından sopa göstermeye kalktılar Yitzhak Brik 'mumla arayacağız' diyerek duyurdu: Türkiye sınırımızda konuşlanıyor, durumumuz çok vahim İHA yarışmasında birinciliği kaptırmadılar: İmam Hatipli gençler yine şampiyon
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Türkiye'nin iki mobilya devi Yataş ve Vivense ile ilgili şok gelişme: Masa resmen dağıldı

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Türkiye'nin iki mobilya devi Yataş ve Vivense ile ilgili şok gelişme: Masa resmen dağıldı

Türkiye'nin iki büyük mobilya devi Yataş ve Vivense ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. İki şirketle ilgili kurulan masa resmen dağıldı.

#1
Foto - Türkiye'nin iki mobilya devi Yataş ve Vivense ile ilgili şok gelişme: Masa resmen dağıldı

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, Türkiye mobilya ve ev yaşam sektöründe yılın dikkat çeken konsolidasyon girişimlerinden biri sonuçsuz kaldı. Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş., 25 Eylül saat 18.24’te KAP’a yaptığı açıklamayla Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ile yürüttüğü birleşme görüşmelerini sonlandırdığını duyurdu. Kararla birlikte 15 Mayıs’ta kurulan birleşme masası dört ayı biraz aşan sürenin ardından dağıldı.

#2
Foto - Türkiye'nin iki mobilya devi Yataş ve Vivense ile ilgili şok gelişme: Masa resmen dağıldı

Yataş’ın 15 Mayıs tarihli ilk KAP açıklaması, sıradan bir satın alma görüşmesinden daha kapsamlı bir projeyi tarif ediyordu. Plan, Vivense’nin Yataş’a devrolmak suretiyle birleşmesini öngörüyordu. Birleşmeyle dijital platform yetkinliklerinin geliştirilmesi, veri tabanlı çözümlerle rekabet gücünün artırılması, satış kanallarının çeşitlendirilmesi ve ev yaşam kategorilerinde büyüme hedefleniyordu. Şirket değerleri ve değişim oranlarının hazırlanacak uzman kuruluş raporuyla belirlenmesi öngörülmüş, görüşmelerin bağlayıcı olmadığı özellikle belirtilmişti. RePie Yatırım Holding de süreçte münhasır danışman olarak açıklanmıştı.

#3
Foto - Türkiye'nin iki mobilya devi Yataş ve Vivense ile ilgili şok gelişme: Masa resmen dağıldı

Patronlar Dünyası’nın ulaştığı resmi kayıtlar, dört aylık süreçte önemli bir değişimi ortaya koyuyor. Yataş’ın 15 Mayıs açıklamasında Vivense, Actera Group’un portföyündeki şirket olarak tanımlanıyordu. Ancak Rekabet Kurulu’nun 30 Haziran 2026 tarihli kararında, Vivense hisselerinin tamamının Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildiği açıklandı. Re-Pie Portföy’ün resmi finansal tablolarına göre şirketin yüzde 100 hissedarı da RePie Yatırım Holding A.Ş. Böylece Yataş–Vivense birleşme görüşmelerinin başladığı tarihle sona erdiği tarih arasında, Vivense tarafındaki sahiplik yapısında da önemli bir değişiklik meydana geldi.

#4
Foto - Türkiye'nin iki mobilya devi Yataş ve Vivense ile ilgili şok gelişme: Masa resmen dağıldı

25 Eylül tarihli açıklamada ise birleşme masasının neden dağıldığına ilişkin somut bir gerekçe yer almadı. Yataş yalnızca taraflar arasındaki görüşmeler ve “kapsamlı değerlendirmeler” sonucunda, mevcut aşamada birleşme işlemine devam edilmemesine ve görüşmelerin sonlandırılmasına karar verildiğini açıkladı. Şirket ayrıca görüşmelerin başından itibaren bağlayıcı olmaması nedeniyle kararın Yataş’ın mevcut faaliyetleri ve operasyonlarının devamlılığı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmadığını bildirdi.

#5
Foto - Türkiye'nin iki mobilya devi Yataş ve Vivense ile ilgili şok gelişme: Masa resmen dağıldı

ŞİMDİ CEVAP BEKLEYEN SORULAR VAR. Ancak dört aylık süreç geride önemli sorular bıraktı. Birleşme masasının dağılmasında şirket değerlemeleri veya öngörülen hisse değişim oranları mı etkili oldu? Vivense’nin görüşmeler devam ederken gerçekleşen sahiplik değişiminin birleşme sürecine etkisi oldu mu? Finansman, yönetişim veya tarafların gelecek stratejileri konusunda görüş ayrılığı mı ortaya çıktı?

#6
Foto - Türkiye'nin iki mobilya devi Yataş ve Vivense ile ilgili şok gelişme: Masa resmen dağıldı

Vivense için bundan sonra yeni bir stratejik ortaklık, yatırımcı veya başka bir şirketle birleşme seçeneği gündeme gelecek mi? Bu soruların hiçbirinin cevabı şu anda kamuya yapılan açıklamalarda bulunmuyor. Kesin olan şu, 15 Mayıs’ta Yataş’ın dijital gücünü ve ev yaşamındaki ölçeğini büyütme hedefiyle açılan Yataş–Vivense birleşme dosyası, dört ay sonra kapandı.

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