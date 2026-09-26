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Ortalık ayağa kalkmıştı: Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadı sessizliğini bozdu

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Ortalık ayağa kalkmıştı: Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadı sessizliğini bozdu

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün damadı Esat Palazoğlu, fon soruşturmasıyla ilgili sessizliğini bozdu. İşte detaylar...

#1
Foto - Ortalık ayağa kalkmıştı: Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadı sessizliğini bozdu

Cübbeli Ahmet’in damadı Esat Palazoğlu, fon soruşturmasıyla bağlantılı olarak hakkında ortaya atılan iddiaların ardından sessizliğini bozdu. Palazoğlu, fonlarda yatırım yaptığını kabul ederken kendisine atfedilen yüksek kazanç rakamlarını reddetti.

#2
Foto - Ortalık ayağa kalkmıştı: Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadı sessizliğini bozdu

Palazoğlu hakkındaki en dikkat çekici iddialardan biri, 180 milyon TL’lik fon yatırımının 1,8 milyar TL’ye ulaştığı yönündeydi. Palazoğlu ise böyle bir kazancının bulunmadığını söyledi. Çeşitli fonlara farklı dönemlerde yatırım yaptığını belirten Palazoğlu, söz konusu rakamların kendisiyle ilgisinin olmadığını ifade etti. Fon soruşturması kapsamında SPK ve savcılık tarafından finansal kayıtların talep edildiğini söyleyen Palazoğlu, hesap hareketlerinin incelenmesiyle gerçek tablonun ortaya çıkacağını savundu. Palazoğlu, yatırımlarından kazanç sağlamadığını belirterek “Ben de mağdurum” dedi.

#3
Foto - Ortalık ayağa kalkmıştı: Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadı sessizliğini bozdu

Fonlardaki para hareketlerinin kayıt altında olduğunu vurgulayan Palazoğlu, yaptığı yatırımların ve çektiği paraların resmi belgeler üzerinden tespit edilebileceğini söyledi. Odatv'ye konuşan Palazoğlu, “Benim giren param belli, çıkan param belli” ifadelerini kullanarak hesaplarının incelenmesini istedi. Fonlardan zarar ederek çıktığını savunan Palazoğlu, kendisinin de süreç nedeniyle maddi kayıp yaşadığını dile getirdi.

#4
Foto - Ortalık ayağa kalkmıştı: Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadı sessizliğini bozdu

Palazoğlu’na, fon soruşturmasında adı geçen Serdar Turhan ve Muhammed Yarız ile bağlantılı ESAM Gayrimenkul Turizm AŞ hakkındaki iddialar da soruldu. Palazoğlu şirketin kurulduğunu doğrularken, kendisinin ESAM’ın ortağı olmadığını söyledi. Şirket adının Esat Palazoğlu, Serdar Turhan, Ahmet Palazoğlu ve Muhammed Yarız’ın isimlerinin baş harflerinden oluştuğu yönündeki değerlendirmeye de karşı çıktı. Muhammed Yarız ve Serdar Turhan ile herhangi bir resmi ortaklığının bulunmadığını belirten Palazoğlu, böyle bir ilişkinin bulunması halinde ticaret sicili kayıtlarında görülebileceğini ifade etti.

#5
Foto - Ortalık ayağa kalkmıştı: Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadı sessizliğini bozdu

Dosyada öne çıkan başlıklardan biri de Bolu Karacasu’da 52 dönümlük arazi üzerinde planlanan 229 odalı termal otel projesi oldu. Palazoğlu, söz konusu arazinin kardeşi Ahmet Palazoğlu ile bağlantılı olduğunu doğruladı ancak kendisinin projede ortak olmadığını söyledi. Projenin henüz ruhsat almadığını ve inşaat çalışmalarının başlamadığını da belirtti. Palazoğlu, Turhan ve Yarız’ın mal varlıkları hakkında uygulanan tedbirlerin proje üzerindeki hisselere de yansıdığını, bunun kendisiyle kişisel bir ortaklık ilişkisi anlamına gelmediğini savundu.

#6
Foto - Ortalık ayağa kalkmıştı: Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadı sessizliğini bozdu

Hakkındaki ortaklık iddialarını kesin bir dille reddeden Palazoğlu, “Benim resmi, gayriresmi ilişkim yok” diyerek Bolu’daki projeyle bağlantısının bulunmadığını söyledi. KAYNAK: HABERLER

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