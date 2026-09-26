Ortalık ayağa kalkmıştı: Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadı sessizliğini bozdu

Dosyada öne çıkan başlıklardan biri de Bolu Karacasu’da 52 dönümlük arazi üzerinde planlanan 229 odalı termal otel projesi oldu. Palazoğlu, söz konusu arazinin kardeşi Ahmet Palazoğlu ile bağlantılı olduğunu doğruladı ancak kendisinin projede ortak olmadığını söyledi. Projenin henüz ruhsat almadığını ve inşaat çalışmalarının başlamadığını da belirtti. Palazoğlu, Turhan ve Yarız’ın mal varlıkları hakkında uygulanan tedbirlerin proje üzerindeki hisselere de yansıdığını, bunun kendisiyle kişisel bir ortaklık ilişkisi anlamına gelmediğini savundu.