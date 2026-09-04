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Şehre tam iki milyar lira kazandıracak: Türkiye’nin dört bir yanına TIR’lar dolusu gönderiyorlar

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Şehre tam iki milyar lira kazandıracak: Türkiye’nin dört bir yanına TIR’lar dolusu gönderiyorlar

Geniş tarım arazileriyle dikkat çeken Muş'ta, bu yıl rekor düzeyde gerçekleşmesi beklenen doğal ve organik karpuz hasadı resmen başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre 230 bin ton rekolte hedeflenen üretim sezonunun, kentin ekonomisine yaklaşık 2 milyar liralık dev bir katma değer sağlaması öngörülüyor. Tarlalardan özenle toplanan binlerce tonluk taze ürünler, tırlara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanındaki raflara doğru yola çıktı.

#1
Foto - Şehre tam iki milyar lira kazandıracak: Türkiye’nin dört bir yanına TIR’lar dolusu gönderiyorlar

Muş Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, kentte bu yıl karpuz üretiminin 230 bin tona ulaşmasını beklediklerini söyledi. Geniş tarım arazilerine sahip kentte, 3 bin 200 hektarlık alanda ekimi yapılan karpuzda hasat başladı.

#2
Foto - Şehre tam iki milyar lira kazandıracak: Türkiye’nin dört bir yanına TIR’lar dolusu gönderiyorlar

İşçiler tarafından tarlalardan toplanan karpuzlar, kamyon ve tırlara yüklenerek Türkiye'nin birçok kentine gönderiliyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, karpuzun kent ekonomisine yaklaşık 2 milyar lira katkı sağlamasının öngörüldüğünü söyledi.

#3
Foto - Şehre tam iki milyar lira kazandıracak: Türkiye’nin dört bir yanına TIR’lar dolusu gönderiyorlar

Gönç, "Karpuz üretimi ilimiz tarımında oldukça önemli bir yere sahip. Özellikle bu yıl işlenen tarım arazisi ve üretim miktarlarımızda artış bekliyoruz. Uzun yıllar ortalamasına göre oldukça yüksek miktarda yağış aldık. Bunların üretim miktarlarına olumlu yansımasını bekliyoruz. Bu yıl üretim miktarının yaklaşık 230 bin tona ulaşmasını bekliyoruz. Bu üretim miktarlarıyla birlikte yaklaşık olarak 2 milyar liralık bir gelirin il ekonomisine yansımasını öngörüyoruz" dedi.

#4
Foto - Şehre tam iki milyar lira kazandıracak: Türkiye’nin dört bir yanına TIR’lar dolusu gönderiyorlar

Üretim sezonu boyunca sahada çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Gönç, "Yaptığımız ziyaretlerde, saha kontrollerinde hem ürünlerin gelişim durumları hem de üreticilerimizin karşılaştıkları sorunlar konusunda yol göstermek ve yanlarında olmanın gayreti içinde olduk. Hasat sezonunun özelde ilimiz üreticilerine genelde ise ülkemiz tarımı için hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

#5
Foto - Şehre tam iki milyar lira kazandıracak: Türkiye’nin dört bir yanına TIR’lar dolusu gönderiyorlar

Dilimli köyünde 70 dönüm alanda karpuz yetiştiren İbrahim Dora da bu yıl yağışın da etkisiyle yüksek verim beklediklerini söyledi.

#6
Foto - Şehre tam iki milyar lira kazandıracak: Türkiye’nin dört bir yanına TIR’lar dolusu gönderiyorlar

Hasada yeni başladıklarını belirten Dora, "Ürünlerimizi piyasaya sürmeye başladık. Nasibimiz neyse onu alacağız. Bugüne kadar yaklaşık 2 milyon lira harcama yaptık. İnşallah karşılığını alırız. Çünkü karpuzumuz doğal, organik" diye konuştu.

#7
Foto - Şehre tam iki milyar lira kazandıracak: Türkiye’nin dört bir yanına TIR’lar dolusu gönderiyorlar

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