Şehre tam iki milyar lira kazandıracak: Türkiye’nin dört bir yanına TIR’lar dolusu gönderiyorlar
Geniş tarım arazileriyle dikkat çeken Muş'ta, bu yıl rekor düzeyde gerçekleşmesi beklenen doğal ve organik karpuz hasadı resmen başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre 230 bin ton rekolte hedeflenen üretim sezonunun, kentin ekonomisine yaklaşık 2 milyar liralık dev bir katma değer sağlaması öngörülüyor. Tarlalardan özenle toplanan binlerce tonluk taze ürünler, tırlara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanındaki raflara doğru yola çıktı.