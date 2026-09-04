Emekliler neye uğradığını şaşıracak: Maaşlar hesaplara düşükten yatacak

Eylül 1999 ve sonrasında sigorta girişi olan milyonlarca çalışan için emeklilik hesaplamalarında ezber bozan bir detay ortaya çıktı. Vatandaşlar arasında genel kabul gören "Ne kadar çok prim ödersem, o kadar yüksek emekli maaşı alırım" algısının her durum için geçerli olmadığı belirtildi.