Emekliler neye uğradığını şaşıracak: Maaşlar hesaplara düşükten yatacak
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kamuoyundaki "Ne kadar çok prim ödersem, o kadar yüksek emekli maaşı alırım" düşüncesinin yanlış olduğunu açıklayarak milyonlara kötü haberi verdi.
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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kamuoyundaki "Ne kadar çok prim ödersem, o kadar yüksek emekli maaşı alırım" düşüncesinin yanlış olduğunu açıklayarak milyonlara kötü haberi verdi.
Eylül 1999 ve sonrasında sigorta girişi olan milyonlarca çalışan için emeklilik hesaplamalarında ezber bozan bir detay ortaya çıktı. Vatandaşlar arasında genel kabul gören "Ne kadar çok prim ödersem, o kadar yüksek emekli maaşı alırım" algısının her durum için geçerli olmadığı belirtildi.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 4.500 gün ile 7.000 gün üzerinden emekli olma arasındaki farkları kaleme alarak sigortalıları uyardı.
Özgür Erdursun’un yaptığı analizlere göre, özellikle asgari ücret veya asgari ücrete yakın bir kazançla bildirilen uzun süreli prim ödemeleri, emekli aylığı bağlama oranlarındaki sistem farkı nedeniyle avantaj sağlamak yerine bağlanan maaşı düşürebiliyor.
1999 sonrası sigortalı olanlar için kilit nokta, prim ödeme gün sayısından ziyade Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen Prime Esas Kazanç (PEK) tutarı oluyor.
Düşük kazanç üzerinden ödenen ekstra prim günleri, ortalama aylık kazanç oranını aşağı çekebildiği için 4.500 günle emekli olan bir kişi, 7.000 gün prim ödeyen bir kişiden daha yüksek veya aynı emekli maaşını alabiliyor.
SGK uzmanları, prim gün sayısı tamamlandıktan sonra asgari ücretten sigortalı çalışmaya devam etmenin maaş artışına katkı sunmadığını, aksine sistemi olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor.
Yüksek emekli maaşı almanın temel şartının fazla gün sayısı değil, brüt kazancın yüksek gösterilmesi olduğu ifade ediliyor. Emeklilik planlaması yapan sigortalıların, yaş ve gün şartlarını değerlendirirken sistemdeki katsayı değişikliklerini ve kazanç bildirimlerini dikkate alması büyük önem taşıyor.
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