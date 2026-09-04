Selçuk Bayraktar paylaştı: “Gökyüzünün canavarı” saniyeler içinde hedefi böyle paramparça etti

Baykar tarafından milli imkanlarla geliştirilen gurur kaynağımız AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), yeni nesil mühimmat testlerinde bir kez daha devleşti. ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE ortaklığıyla üretilen LGK-82 ve GÖZDE güdüm kitlerini başarıyla kullanan TİHA, düşman hedeflerini saniyeler içinde nokta atışıyla yok etti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın sosyal medyada paylaştığı nefes kesen o anlar, izleyenlerden tam not alarak savunma sanayindeki gücümüzü bir kez daha gözler önüne serdi.