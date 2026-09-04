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Selçuk Bayraktar paylaştı: "Gökyüzünün canavarı" saniyeler içinde hedefi böyle paramparça etti

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Selçuk Bayraktar paylaştı: “Gökyüzünün canavarı” saniyeler içinde hedefi böyle paramparça etti

Baykar tarafından milli imkanlarla geliştirilen gurur kaynağımız AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), yeni nesil mühimmat testlerinde bir kez daha devleşti. ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE ortaklığıyla üretilen LGK-82 ve GÖZDE güdüm kitlerini başarıyla kullanan TİHA, düşman hedeflerini saniyeler içinde nokta atışıyla yok etti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın sosyal medyada paylaştığı nefes kesen o anlar, izleyenlerden tam not alarak savunma sanayindeki gücümüzü bir kez daha gözler önüne serdi.

#1
Foto - Selçuk Bayraktar paylaştı: "Gökyüzünün canavarı" saniyeler içinde hedefi böyle paramparça etti

Baykar tarafından geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ASELSAN’ın LGK-82 Lazer Güdüm Kiti ve TÜBİTAK SAGE ile ASELSAN tarafından geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği atış testlerinde hedefleri tam isabetle vurdu.

#2
Foto - Selçuk Bayraktar paylaştı: "Gökyüzünün canavarı" saniyeler içinde hedefi böyle paramparça etti

Baykar tarafından yerli ve millî olarak geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), yeni bir başarıya daha imza attı.

#3
Foto - Selçuk Bayraktar paylaştı: "Gökyüzünün canavarı" saniyeler içinde hedefi böyle paramparça etti

Atışlarda ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 Lazer Güdüm Kiti ve TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN tarafından üretilen GÖZDE Güdüm Kiti kullanıldı. İki atışta da belirlenen hedefler tam isabetle vuruldu.

#4
Foto - Selçuk Bayraktar paylaştı: "Gökyüzünün canavarı" saniyeler içinde hedefi böyle paramparça etti

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA’nın LGK-82 Lazer Güdüm Kiti ve GÖZDE Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği mühimmat atış testlerine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

#5
Foto - Selçuk Bayraktar paylaştı: "Gökyüzünün canavarı" saniyeler içinde hedefi böyle paramparça etti

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