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Akaryakıt devi Shell iki petrol sahasına ortak oluyor

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Akaryakıt devi Shell iki petrol sahasına ortak oluyor

Dünyaca ünlü enerji devi Shell kritik iki noktadaki petrol ve doğalgaz sahalarına ortak olacak. Kiritik işbirliğinin detayları netleşti.

#1
Foto - Akaryakıt devi Shell iki petrol sahasına ortak oluyor

Shell Offshore, bp tarafından işletilen Meksika Körfezi'ndeki Conifer arama sahasından yüzde 30 pay alacağını açıkladı.

#2
Foto - Akaryakıt devi Shell iki petrol sahasına ortak oluyor

Anlaşma kapsamında Shell, Brezilya Santos Havzası'ndaki Tupinamba arama bloğundan da yüzde 50 pay alacak. BP ise Tupinamba'da yüzde 50 ve Conifer'da yüzde 70 payla operatörlüğe devam edecek. Finansal tutarlar açıklanmadı. 

#3
Foto - Akaryakıt devi Shell iki petrol sahasına ortak oluyor

Conifer, Keathley Canyon’da Kaskida sahasına yakın beş kira alanını kapsıyor; ilk kuyunun 2027’de açılması bekleniyor. Tupinambá’da ise ilk kuyu yakında açılacak ve işlem Brezilya düzenleyici onaylarına bağlı. 

#4
Foto - Akaryakıt devi Shell iki petrol sahasına ortak oluyor

Anlaşma, her iki şirketin petrol-gaz portföyünde büyümeye yönelmesi ve keşif riskini paylaşması anlamına geliyor.Meksika Körfezi, ABD ham petrol üretiminin yüzde 15'lik kısmını karşılıyor.

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