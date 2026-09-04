Kimse ihtimal vermiyordu ama... Hürmüz kilitlendi, dünya petrolü Türkiye’nin burnunun dibinden akacak
Hürmüz Boğazı'ndaki kriz ve çatışmalar nedeniyle enerji rotasını değiştiren Irak, ABD'nin tam desteğiyle Suriye üzerinden Akdeniz'e uzanacak devasa bir petrol koridoru için düğmeye bastı. Binlerce tankerlik deneme seferlerinin ardından, Basra'dan Banyas Limanı'na uzanacak 5,7 milyar dolarlık dev boru hattı projesinin eylül ayında nihai imzaya varacağı duyuruldu. Uzmanlar bu stratejik hamlenin küresel ticaret yollarını sarsacağını ve Türkiye'nin sınır hattındaki jeopolitik önemini doruğa çıkaracağını belirtiyor.