Kimse ihtimal vermiyordu ama... Hürmüz kilitlendi, dünya petrolü Türkiye’nin burnunun dibinden akacak

Karam Shaar Danışmanlık bünyesinde görev yapan ekonomist Muhammed Ahmed ise Kuveyt ve Bahreyn'in de Akdeniz üzerinden petrol ihraç etmek amacıyla bu hatta bağlanmak isteyebileceğini belirtti. Suudi Arabistan'ın petrolü Kızıldeniz'e yönlendirdiğini ancak Yemen'deki Husi milislerinin burayı da tehdit ettiğini vurgulayan Ahmed, şu yorumu yaptı: “İlk kez böyle bir kriz görüyoruz ve bence herkes için en hayati rota Kızıldeniz'den değil, Akdeniz'den geçmek olacaktır.” Suriye ayrıca, Avrupa'yı Kızıldeniz'e bağlayacak Osmanlı döneminden kalma Hicaz demir yolunun ihyası için Türkiye ve Suudi Arabistan ile, kara yolu taşımacılığı için de Irak ile anlaşmalar imzaladı.