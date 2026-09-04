Evde varsa sakın yemeyin! Ünlü süpermarketten, ölümcül bakteri çıkan peynirler için acil toplatma kararı
Hollanda merkezli dev süpermarket zinciri Jumbo, ölümcül Listeria bakteri riski taşıdığı tespit edilen popüler peynir çeşitleri için acil koduyla geniş çaplı bir geri çağırma operasyonu başlattı. Belirli barkod numaralarına sahip ürünlerin son tüketim tarihine bakılmaksızın kesinlikle tüketilmemesi gerektiği vurgulanırken, müşterilere paralarının iade edileceği duyuruldu. Kısa süre içinde dörde yükselen bu tehlikeli vakalar, gıda güvenliği konusundaki denetimlerin artırılmasına neden oldu.