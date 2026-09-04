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Evde varsa sakın yemeyin! Ünlü süpermarketten, ölümcül bakteri çıkan peynirler için acil toplatma kararı

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Evde varsa sakın yemeyin! Ünlü süpermarketten, ölümcül bakteri çıkan peynirler için acil toplatma kararı

Hollanda merkezli dev süpermarket zinciri Jumbo, ölümcül Listeria bakteri riski taşıdığı tespit edilen popüler peynir çeşitleri için acil koduyla geniş çaplı bir geri çağırma operasyonu başlattı. Belirli barkod numaralarına sahip ürünlerin son tüketim tarihine bakılmaksızın kesinlikle tüketilmemesi gerektiği vurgulanırken, müşterilere paralarının iade edileceği duyuruldu. Kısa süre içinde dörde yükselen bu tehlikeli vakalar, gıda güvenliği konusundaki denetimlerin artırılmasına neden oldu.

#1
Foto - Evde varsa sakın yemeyin! Ünlü süpermarketten, ölümcül bakteri çıkan peynirler için acil toplatma kararı

Geri çağırma kararı Jumbo Lepelkaasje ve Jumbo Kaasplateau Verrassend adlı iki peynir ürününü kapsıyor.

#2
Foto - Evde varsa sakın yemeyin! Ünlü süpermarketten, ölümcül bakteri çıkan peynirler için acil toplatma kararı

Jumbo, bu ürünlerde yalnızca belirli bir üretim partisini değil, belirtilen barkod numaralarını taşıyan tüm paketleri geri çağırdı. Bu nedenle tüketicilerin son tüketim tarihine bakmaksızın barkodu eşleşen ürünleri tüketmemesi gerekiyor.

#3
Foto - Evde varsa sakın yemeyin! Ünlü süpermarketten, ölümcül bakteri çıkan peynirler için acil toplatma kararı

Jumbo tarafından yayımlanan güvenlik uyarısına göre Jumbo Lepelkaasje ürününün EAN kodu 8718452662012, Jumbo Kaasplateau Verrassend ürününün EAN kodu ise 8718452871698.

#4
Foto - Evde varsa sakın yemeyin! Ünlü süpermarketten, ölümcül bakteri çıkan peynirler için acil toplatma kararı

Hollanda'daki müşterilerin evlerinde bu ürünlerden bulunması halinde ambalajdaki tarihi değil, öncelikle barkod numarasını kontrol etmeleri gerekiyor. Şirket, eşleşen ürünlerin son tüketim tarihi ne olursa olsun yenmemesini istedi.

#5
Foto - Evde varsa sakın yemeyin! Ünlü süpermarketten, ölümcül bakteri çıkan peynirler için acil toplatma kararı

Ürünleri daha önce satın alan tüketiciler, peynirleri herhangi bir Jumbo mağazasına götürerek ücretlerini geri alabilecek. İade işlemi için alışveriş fişi de istenmiyor.

#6
Foto - Evde varsa sakın yemeyin! Ünlü süpermarketten, ölümcül bakteri çıkan peynirler için acil toplatma kararı

Son karar, Jumbo'nun Hollanda'da son günlerde Listeria şüphesi nedeniyle yaptığı geri çağırmaların devamı niteliğinde. Şirket, 26 Ağustos'ta Jumbo Gorgonzola Dolce için uyarı yayımlamıştı. Bu üründe son tüketim tarihleri 3, 8 ve 10 Eylül 2026 olan paketler geri çağrılmıştı.

#7
Foto - Evde varsa sakın yemeyin! Ünlü süpermarketten, ölümcül bakteri çıkan peynirler için acil toplatma kararı

27 Ağustos'ta ise Jumbo Biologische Brie geri çağırma listesine eklendi. Bu kez uyarı, son tüketim tarihi 1 Eylül 2026 olan ürünleri kapsıyordu.

#8
Foto - Evde varsa sakın yemeyin! Ünlü süpermarketten, ölümcül bakteri çıkan peynirler için acil toplatma kararı

Böylece kısa süre içinde Listeria şüphesiyle geri çağrılan Jumbo markalı peynir çeşidi dörde yükseldi.

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