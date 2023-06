Birlikte dua ettik. Özlemimiz her geçen gün daha çok artıyor. Elif büyüdükçe her şeyi daha çok anlamaya başladı. Eşimi özledikçe kızıma sarılıyorum. Kızım bana sarılıyor. Kendi derdini yaşıyorsun. Canından öte bir can var. Kızımın gözlerinin içinde onun da derdini görünce kendinden vazgeçiyorsun. Elinden bir şey gelmiyor. Göğsün sıkışıyor. Kızım, eşimin fotoğrafları ile büyüyor ve onunla gurur duyuyor" diye konuştu.