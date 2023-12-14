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Şehit annesinden Özgür Özel’e tepki! "Hangi yüzle buraya geliyorsun"

2023-12-14 06:33:53
Şehit annesinden Özgür Özel’e tepki! "Hangi yüzle buraya geliyorsun”

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze törenine 25 Kasım 2022'de şehit düşen Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in annesi Gülcan Öztürkmen de katıldı. Anne Gülcan Öztürkmen, cenazeye katılan Özgür Özel'e "Selahattin Demirtaş’a selam söyleyenlere de ben söylüyorum; Demirtaş’ı da asılırken göreceğiz inşallah" sözleriyle tepki gösterdi. Şehit annesi Öztürkmen, cenaze töreninden sonra alandan ayrılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel için "Meclis’te Demirtaş’a selam yollayanlar hangi yüzle buraya geliyor?" dedi... Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehadete erdi. Teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için Şırnak'ta tören düzenlendi. Burada düzenlenen törenin ardından şehidin naaşı hava yoluyla Ankara'ya gönderildi. Cenazesi baba ocağına getirilen şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.

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Foto - Şehit annesinden Özgür Özel’e tepki! "Hangi yüzle buraya geliyorsun"

ANKARA'DA GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen törene Şehit Emir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel katıldı.

#2
Foto - Şehit annesinden Özgür Özel’e tepki! "Hangi yüzle buraya geliyorsun"

ÖZGÜR ÖZEL'E ŞEHİT CENAZESİNDE TEPKİ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş cenaze töreni boyunca şehidin ailesinin yanından ayrılmadı. Şehidin erkek kardeşi ise asker kıyafeti ve abisinin kılıcıyla cenaze töreninde yer aldı. Cenazeye katılan CHP lideri Özgür Özel'e ise büyük tepki vardı.

#3
Foto - Şehit annesinden Özgür Özel’e tepki! "Hangi yüzle buraya geliyorsun"

"HANGİ YÜZLE BURAYA GELİYOR?" 25 Kasım 2022'de şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in annesi Gülcan Öztürkmen, cenaze töreninden sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in alandan ayrılması ardından, "Meclis'te Demirtaş'a selam yollayanlar hangi yüzle buraya geliyor?" diyerek, tepki gösterdi. Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in annesi Gülcan Öztürkmen Özel'in saf tutmasının ardından, "Demirtaş'a selam söyleyenlere de ben söylüyorum; Demirtaş'ı da asılırken göreceğiz inşallah, şehit annesi olarak ben göreceğim. Önce PKK gebersin, sonra FETÖ, sonra Demirtaş inşallah asılacak. Bu ülke ebediyen payidar kalacak. Onlardan da temizlenecek inşallah" dedi. Şehit Eril Alperen Emir, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

#4
Foto - Şehit annesinden Özgür Özel’e tepki! "Hangi yüzle buraya geliyorsun"

ŞEHİT CENAZESİNİN ARDINDAN HDP'YE KOŞTU Tepkilerin ardından cenazeden ayrılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise hain terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP yeni adıyla DEM Parti'yi ziyarete gitti. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya gelen Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek ve Gül Çiftçi eşlik etti.

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