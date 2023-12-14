Şehit annesinden Özgür Özel’e tepki! "Hangi yüzle buraya geliyorsun”

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze törenine 25 Kasım 2022'de şehit düşen Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in annesi Gülcan Öztürkmen de katıldı. Anne Gülcan Öztürkmen, cenazeye katılan Özgür Özel'e "Selahattin Demirtaş’a selam söyleyenlere de ben söylüyorum; Demirtaş’ı da asılırken göreceğiz inşallah" sözleriyle tepki gösterdi. Şehit annesi Öztürkmen, cenaze töreninden sonra alandan ayrılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel için "Meclis’te Demirtaş’a selam yollayanlar hangi yüzle buraya geliyor?" dedi... Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehadete erdi. Teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için Şırnak'ta tören düzenlendi. Burada düzenlenen törenin ardından şehidin naaşı hava yoluyla Ankara'ya gönderildi. Cenazesi baba ocağına getirilen şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.