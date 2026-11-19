Berliner Zeitung, ASELSAN'ın ihracat performansındaki artışa da dikkat çekti. Şirketin 2026 yılının ilk dokuz ayında 1,9 milyar dolar değerinde yeni ihracat sözleşmesi imzaladığı, bunun önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artış anlamına geldiği belirtildi. Haberde, EJDERHA için henüz Avrupalı bir müşterinin açıklanmadığına dikkat çekilirken ASELSAN'ın elektronik harp ve İHA karşıtı sistemler alanındaki faaliyetlerinin Avrupa savunma pazarında giderek daha fazla gündeme geldiği vurgulandı.