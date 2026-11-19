Almanlar duyurdu: Türkiye'nin bu silahı İHA'ları durduruyor
ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik harp silahı EJDERHA, Katar'ın ardından bu kez Alman basınında gündem oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik harp silahı EJDERHA, Katar'ın ardından bu kez Alman basınında gündem oldu.
Türk savunma sanayiinin geliştirdiği yeni nesil İHA karşıtı sistemler, Avrupa basınında dikkat çekmeye devam ediyor. Almanya'nın Berliner Zeitung gazetesi, ASELSAN'ın 51'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirdiği EJDERHA AD-210 testini haberleştirerek sistemin teknik kabiliyetlerini ve Türkiye'nin savunma sanayiindeki ilerlemesini gündeme taşıdı. Gazete, 16 Kasım 2026 tarihli haberini "Türk savunma sistemi 51 İHA'yı aynı anda etkisiz hâle getirdi, video dünya prömiyerini gösteriyor" başlığıyla yayımladı.
Berliner Zeitung, ASELSAN'ın test sahasında aynı anda havalandırılan 51 İHA'nın EJDERHA tarafından saniyeler içerisinde etkisiz hâle getirildiğini yazdı. Haberde, sistemin herhangi bir füze veya mühimmat kullanmadan hedefleri durdurabilmesinin dikkat çekici olduğu vurgulandı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un gösterimi dünya çapında bir ilk olarak nitelendirdiğini aktaran gazete, 51 İHA'nın eş zamanlı olarak etkisiz hâle getirilmesinin şirketin 51'inci kuruluş yıl dönümüne özel gerçekleştirildiğini belirtti.
Gazete, EJDERHA'nın önce kablo kontrollü iki İHA'ya karşı test edilmesine de dikkat çekti. Bu gösterimin, sistemin yalnızca İHA'ların haberleşme bağlantılarını karıştırmadığını, doğrudan elektronik bileşenlerine müdahale edebildiğini ortaya koyduğu değerlendirildi.
Berliner Zeitung, EJDERHA'nın geleneksel hava savunma sistemlerinden farklı olarak yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar kullandığını aktardı. Sistemin küçük İHA'ların elektronik bileşenlerini hedef alarak onları etkisiz hâle getirmek üzere geliştirildiği belirtildi. Haberde, EJDERHA'nın Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe'ye entegre edilmesinin planlandığı ifade edildi.
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un sistemin seri üretimine başlandığını duyurduğu da hatırlatıldı. Bununla birlikte testte kullanılan İHA'larda kalıcı elektronik hasar oluşup oluşmadığına ve bugüne kadar kaç adet EJDERHA üretildiğine ilişkin bilgi paylaşılmadığı kaydedildi.
Berliner Zeitung, ASELSAN'ın ihracat performansındaki artışa da dikkat çekti. Şirketin 2026 yılının ilk dokuz ayında 1,9 milyar dolar değerinde yeni ihracat sözleşmesi imzaladığı, bunun önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artış anlamına geldiği belirtildi. Haberde, EJDERHA için henüz Avrupalı bir müşterinin açıklanmadığına dikkat çekilirken ASELSAN'ın elektronik harp ve İHA karşıtı sistemler alanındaki faaliyetlerinin Avrupa savunma pazarında giderek daha fazla gündeme geldiği vurgulandı.
GDH HABER
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23