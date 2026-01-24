Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Bakan Yerlikaya: Başaramadılar, başaramayacaklar

Milletin mayasında kardeşlik, birlik ve beraberlik olduğunu dile getiren Bakan Yerlikaya, bu birlikteliğin silahla, fitneyle ve terörle bozulamayacağını dile getirdi. Yerlikaya, "Milletimizin mayasında kardeşlik vardır, birlik vardır, beraberlik vardır. Bu kardeşlik, bin yıllık birliktelikten süzülüp gelen bir ortak yazgıdır. Bu birlik, silahla bozulamaz, fitneyle parçalanamaz, terörle dağıtılamaz. Önce yedi düvel bir oldular; başaramadılar. Sonra, bizi birbirimize düşürerek kazanacaklarını sandılar. Kardeşi kardeşe vurdurarak, kaleyi içeriden yıkabileceklerini zannettiler. Ama başaramadılar, başaramayacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Bizi birbirimize düşman eylemek isteyenlere inat, kenetlenmiş şekilde müreffeh yarınlara omuz omuza yürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere ifade ettikleri gibi; 'Terörsüz Türkiye, fitne duvarlarını yıkmak, kardeşliğimize kurulan sinsi tuzakları bozmak, kavlimizi ve muhabbetimizi tazeleyip ülkemizi çok daha parlak bir istikbale taşımak için tarihi bir sorumluluk üstlenmektir.' Samsun'dan sizlerin huzurunda bir kez daha söylüyoruz, birliğimiz daimdir, kardeşliğimiz ebedidir. Bu vatan bölünmez bir bütündür. Bu yürüyüş büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşüdür. Bu yürüyüş huzurun, güvenin, adaletin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş; şehitlerimizin emanetini yücelten, gazilerimizin onurunu baş tacı eden bir yürüyüştür" ifadelerini kullandı. Programa, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kaymakamlar, belediye başkanları, il müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.