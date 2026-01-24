Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Bakan Yerlikaya: Başaramadılar, başaramayacaklar

"‘Şehit Aileleri ve Gazilerimizle Milli Dayanışma, Kardeşlik Buluşmaları'mız, devletimizin şehitlerimize ve gazilerimize duyduğu vefa ve minnettarlığın en somut göstergesidir. Bin yıldır vatan kıldığımız bu toprakların her karışı, bir bedelin, bir fedakarlığın, bir adanmışlığın şahididir. Vatanımızın bağımsızlığını, ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesini, Ezan-ı Muhammedi'nin semalarımızdaki yankısını, canıyla, kanıyla koruyan kahramanlarımız var bizim. Zehir tacirlerinin kapılarını koçbaşlarıyla kıran, organize suç örgütlerinin nefesini kesen, teröristlere hayatı dar eden yiğitlerimiz var bizim. Bu vatan için candan geçen şehitlerimiz; milletimizin başı dik, alnı açık olsun diye toprağa düştüler. Bu vatan için serden geçen şehitlerimiz; ezan susmasın, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diye can verdiler. Gazilerimiz; hayatlarını ortaya koyarak, ‘Bu kutsal toprak sahipsiz değildir' dediler. Baş eğmediler, aman demediler; mabedimizin göğsüne namahrem eli değdirmediler. İstiklal şairimizin dediği gibi; ‘Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar/O rüku olmasa, dünyada eğilmez başlar.' İşte böylesine bir iman ve sadakatle bize bu vatanı emanet bıraktılar. Önce şehitlerimize sonra da sizlere ahdimizdir; biz onların hatırasına zerre miskal gölge düşürmeyeceğiz! Çünkü şehitlerimizin aziz hatırası, bizim istiklalimizdir, gazilerimizin onuru, bizim istikbalimizdir."