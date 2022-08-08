Şeftalinin suyu çıktı, dalında 3, tezgahta 10 TL

Ama bugün gelin görün ki, şeftali pazarda 10 lira, marketlerde 25 lira. Ama dalında 3 lira" dedi. Geçen sene şeftalinin 8-9 liraya alıcı bulduğunu, bunun nedeninin ise yaşanan don olaylarından dolayı şeftalinin az olmasından kaynaklandığını belirten Başkan Çelik, "Genel Başkanımız bizden haftalık ürünlerle ilgili fiyat alır. Çiftçiden sofraya giden süreçle ilgili. Şu anda şeftali dalında 3 lira, süper marketlerde 25 lira. Bunu kim yapıyor, neden oluyor. Ben size onu anlatayım. Geçen sene şeftali 8-9 lira civarında alıcı buldu. Neden buldu? Ülkenin birçok yerinde kış sert geçtiği için don oldu, kırağı oldu. Şeftali azdı. O nedenle şeftali geçen sene 8-9 liraya alıcı buldu. Bu sene şeftali üretiminde girdi maliyetleri yüzde 200 arttı. Ona rağmen şeftali 3 lira. Aroma bile şeftaliyi 2 liraya alıyor. Millet aromaya şeftali topluyor. Şu gördüğünüz sofralık şeftaliyi aromaya toplayıp satıyor. Bu arada biz şunu gördük; demek ki bizim ülke genelinde ki şeftalimiz hava koşullarından etkilenmediği zaman iç piyasaya fazla geliyor. Üretim fazla olunca elde kalma söz konusu oluyor. Bunu bilen tüccarlarda ayağına kurşun sıkıyor. Neden? Bu çiftçi şeftaliden 2 sene üst üste para kazanmazsa bu şeftaliyi kesecek. Sen daha sonra 3. sene burada şeftaliyi mi bulacaksın? İhracata mal toplayan da buradan 4 liraya mal topluyor. Neden bunu yapıyorsunuz? Yazık ya. Sen bu şeftali üreticini mutlu et, seneye de üretsin. Para kazanmadığı zaman zaten kesiyor. Daha önceki yıllarda da bu durum olmuştu. Bu şeftaliler yaşlı değil. Bir ara şeftali kesimi olmuştu, şeftali pahalanmıştı. Şeftalimizin yüzde 50’si hasat oldu. Daha yüzde 50’si ağaçta. Devletimiz aracılığıyla ihracat kanalının açılması lazım. Büyükşehir Belediyesi bu konularda devreye gidiyor. Kendilerini de arayacağım. İnşallah onlarda devreye girer. Bu şeftalinin ihracatıyla ilgili ne yapılması gerekiyorsa, onlarında çalışma yapacağını umuyorum" diye konuştu.