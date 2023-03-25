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Yaşam
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Şeftali bahçesinde tabloluk görüntü

2023-03-25 17:24:42
Şeftali bahçesinde tabloluk görüntü

Papatya ile kaplı şeftali bahçelerindeki ağaçlar çiçek açtı, ortaya çıkan görüntüler mest etti.

#1
Foto - Şeftali bahçesinde tabloluk görüntü

Aydın'da bahalar aylarının gelmesi ile meyve bahçeleri çiçek açarken, papatyalarla kaplı şeftali bahçelerinde oluşan görsel şölen mest etti.

#2
Foto - Şeftali bahçesinde tabloluk görüntü

Büyük Menderes Nehri'nin suladığı bereketli ovalar üzerinde 800 bin 700 hektar alanda kurulu Aydın'ın yüzde 46'sında tarım yapılıyor.

#3
Foto - Şeftali bahçesinde tabloluk görüntü

Uygun ekolojik özellikler, yeryüzü şekli ve iklim şartlarının bulunduğu Aydın, güçlü bir tarımsal potansiyele sahip.

#4
Foto - Şeftali bahçesinde tabloluk görüntü

Aydın'da tarımsal yetiştiricilik alanında dört mevsim üretim yapılabilirken bahar aylarının gelmesi ile bahçelerde açan çiçekler dolayısıyla oluşan renk cümbüşü seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkartıyor.

#5
Foto - Şeftali bahçesinde tabloluk görüntü

Bölgeden geçenlerin durarak izlediği rengarenk bahçeler drone ile havadan görüntülendi.

#6
Foto - Şeftali bahçesinde tabloluk görüntü

Pembe çiçek açan şeftali ağaçları ve bahçeyi saran beyaz papatyalar baharın güzelliğini ortaya çıkarttı.

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