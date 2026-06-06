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Türk balıkçıyı öldürmüşlerdi! Balıkçı teknesi hakkında yeni detay ortaya çıktı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türk balıkçıyı öldürmüşlerdi! Balıkçı teknesi hakkında yeni detay ortaya çıktı!

Karadeniz'de yapılan saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı Türk bayraklı balıkçı teknesi hakkında yeni bir detay ortaya çıktı.

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#1
Foto - Türk balıkçıyı öldürmüşlerdi! Balıkçı teknesi hakkında yeni detay ortaya çıktı!

BALIKÇI TEKNESİNE SALDIRI DÜZENLENDİ Kırım'ın batısında, Sivastopol açıklarında dün (5 Haziran) saldırıya uğrayan Türk bayraklı "Duru 67" isimli balıkçı teknesindeki 5 kişi yaralandı. Teknedeki yaralılar, yakınlarında bulunan "Burak Kaya" isimli balıkçı teknesine tahliye edildi.

#2
Foto - Türk balıkçıyı öldürmüşlerdi! Balıkçı teknesi hakkında yeni detay ortaya çıktı!

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi istikametine doğru hareket eden teknedeki yaralılardan biri hayatını kaybetti. Balıkçı teknesinden yapılan yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCGSG-96 gemisi, 4 doktor, 15 UMKE personeli, hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşan toplam 19 kişilik uzman tıbbi ekiple harekete geçti.

#3
Foto - Türk balıkçıyı öldürmüşlerdi! Balıkçı teknesi hakkında yeni detay ortaya çıktı!

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI 115 mil açıkta temas kurulan teknedeki yaralılılar ve hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi, Kastamonu'nun İnebolu ilçesine ulaştırıldı. Gemiden indirilen 4 yaralı, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

#4
Foto - Türk balıkçıyı öldürmüşlerdi! Balıkçı teknesi hakkında yeni detay ortaya çıktı!

ÖLEN BALIKÇININ KİMLİĞİ ÖĞRENİLDİ Tedavi altına alınan Türk balıkçıların tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden balıkçının ise Cüneyt Varlık olduğu öğrenildi.

#5
Foto - Türk balıkçıyı öldürmüşlerdi! Balıkçı teknesi hakkında yeni detay ortaya çıktı!

Cüneyt Varlık'ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.

#6
Foto - Türk balıkçıyı öldürmüşlerdi! Balıkçı teknesi hakkında yeni detay ortaya çıktı!

Cüneyt Varlık'ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.2022 YILINDA KARAYA OTURMUŞ Öte yandan, saldırıda hasar alarak batan Duru 67 isimli teknenin 22 Eylül 2022 tarihinde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde fırtına sebebiyle karaya oturduğu öğrenildi. Yaşanan fırtınanın ardından tamir edilmesi için Evrenye Balıkçı Barınağı’na çekilmek istenen tekne su alarak batmıştı.

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Foto - Türk balıkçıyı öldürmüşlerdi! Balıkçı teknesi hakkında yeni detay ortaya çıktı!

Ekipler tarafından yapılan çalışmaya kurtarılan tekne tamir edildikten sonra yeniden denizlere açılmaya başlamıştı./

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Yorumlar

Bedri Tekbaş

Eğer kınadıysak bir de saldırıyı lanetlediysek sorun yok içim rahat ne de olsa benim devletim konuşmaya mangalda kül bırakmıyor vallahi hadi bu olayda da rüzgar gibi Esin de dünya kahramanlık görsün

Şevki

Avlanma yasağı yokmu ne işi var denizde balıkçıların bu iş ya kaçak balık avı yada kaçak göçek başka iş var
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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