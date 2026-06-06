Türk balıkçıyı öldürmüşlerdi! Balıkçı teknesi hakkında yeni detay ortaya çıktı!
Karadeniz'de yapılan saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı Türk bayraklı balıkçı teknesi hakkında yeni bir detay ortaya çıktı.
Karadeniz'de yapılan saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı Türk bayraklı balıkçı teknesi hakkında yeni bir detay ortaya çıktı.
BALIKÇI TEKNESİNE SALDIRI DÜZENLENDİ Kırım'ın batısında, Sivastopol açıklarında dün (5 Haziran) saldırıya uğrayan Türk bayraklı "Duru 67" isimli balıkçı teknesindeki 5 kişi yaralandı. Teknedeki yaralılar, yakınlarında bulunan "Burak Kaya" isimli balıkçı teknesine tahliye edildi.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesi istikametine doğru hareket eden teknedeki yaralılardan biri hayatını kaybetti. Balıkçı teknesinden yapılan yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCGSG-96 gemisi, 4 doktor, 15 UMKE personeli, hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşan toplam 19 kişilik uzman tıbbi ekiple harekete geçti.
4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI 115 mil açıkta temas kurulan teknedeki yaralılılar ve hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi, Kastamonu'nun İnebolu ilçesine ulaştırıldı. Gemiden indirilen 4 yaralı, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÖLEN BALIKÇININ KİMLİĞİ ÖĞRENİLDİ Tedavi altına alınan Türk balıkçıların tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden balıkçının ise Cüneyt Varlık olduğu öğrenildi.
Cüneyt Varlık'ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.
Cüneyt Varlık'ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.2022 YILINDA KARAYA OTURMUŞ Öte yandan, saldırıda hasar alarak batan Duru 67 isimli teknenin 22 Eylül 2022 tarihinde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde fırtına sebebiyle karaya oturduğu öğrenildi. Yaşanan fırtınanın ardından tamir edilmesi için Evrenye Balıkçı Barınağı’na çekilmek istenen tekne su alarak batmıştı.
Ekipler tarafından yapılan çalışmaya kurtarılan tekne tamir edildikten sonra yeniden denizlere açılmaya başlamıştı./
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