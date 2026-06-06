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Kültür Sanat
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Yeniakit Publisher
Trabzon Kültür Yolu Festivali coşkusu başladı: Karadeniz'in kültür, sanat ve gastronomi zenginliği...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Trabzon Kültür Yolu Festivali coşkusu başladı: Karadeniz'in kültür, sanat ve gastronomi zenginliği...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, dördüncü kez Trabzon’da başladı. Tarihi yapıları, eşsiz doğal güzellikleri, köklü kültürel mirası ve Karadeniz mutfağının özgün lezzetleriyle öne çıkan Trabzon; konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden gastronomi deneyimlerine, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan yüzlerce etkinlikle dokuz gün boyunca kültür, sanat ve lezzetin buluşma noktası olacak.

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#1
Foto - Trabzon Kültür Yolu Festivali coşkusu başladı: Karadeniz'in kültür, sanat ve gastronomi zenginliği...

Trabzon Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın katılımıyla gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Açılışa Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı

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Foto - Trabzon Kültür Yolu Festivali coşkusu başladı: Karadeniz'in kültür, sanat ve gastronomi zenginliği...

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı açılış konuşmasında, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2021 yılında tek bir şehirde başlayan yolculuğunun bugün yedi bölgeye ve 26 şehre ulaşan büyük bir kültür hareketine dönüştüğünü belirtti. Festivalin, kültür ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırırken şehirlerin somut ve somut olmayan kültürel mirasını daha görünür kılmayı hedeflediğini ifade eden Yazgı, Cumhuriyetin 100. yılında Avrupa Festivaller Birliği’ne dahil edilen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin uluslararası ölçekte de önemli bir marka haline geldiğini kaydetti. 

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Foto - Trabzon Kültür Yolu Festivali coşkusu başladı: Karadeniz'in kültür, sanat ve gastronomi zenginliği...

Trabzon’un festival kapsamında bu yıl dördüncü kez sanatseverleri ağırladığını belirten Yazgı, Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği, Yavuz Sultan Selim’in yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ziyaretleriyle Cumhuriyet tarihine de iz bırakan Trabzon’un, sahip olduğu köklü tarih ve kültürel zenginlikle Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin en özel duraklarından biri olduğunu kaydetti.

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Foto - Trabzon Kültür Yolu Festivali coşkusu başladı: Karadeniz'in kültür, sanat ve gastronomi zenginliği...

Trabzon’un yalnızca tarihiyle değil, yaşayan kültürel mirasıyla da öne çıktığını vurgulayan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Sürmene bıçakçılığından hasır örücülüğüne, kazaziyeden kemençe yapımına, yayla göçlerinden horon geleneğine uzanan kültürel birikimin festival süresince sergiler, atölyeler, söyleşiler ve uygulamalı etkinliklerle görünür kılınacağını belirtti.

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Foto - Trabzon Kültür Yolu Festivali coşkusu başladı: Karadeniz'in kültür, sanat ve gastronomi zenginliği...

Bakanlık olarak Trabzon’un kültürel mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yatırımlarını ve çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerini belirten Yazgı, Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Sümela Manastırı’nda yamaç güvenliği ve kaya ıslahı çalışmalarının titizlikle devam ettiğini, eşsiz duvar resimlerinin restorasyonunun ise ileri teknoloji dijital belgeleme yöntemleriyle yürütüldüğünü ifade etti. Geçtiğimiz yıl restorasyonu tamamlanarak yeniden ziyarete açılan Trabzon Müzesi Kostaki Konağı’nın bu çalışmaların önemli örneklerinden biri olduğunu kaydeden Bakan Yazgı, İçkale ve Koskarlı Mağarası’nda sürdürülen kazı çalışmalarıyla da Trabzon’un köklü tarihine ışık tutan kültürel değerlerin gün yüzüne çıkarılmaya devam edildiğini belirtti.

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Foto - Trabzon Kültür Yolu Festivali coşkusu başladı: Karadeniz'in kültür, sanat ve gastronomi zenginliği...

Trabzon mutfağının da festival programının önemli başlıklarından biri olduğunu dile getiren Yazgı, Lezzet Noktası seçkisinde yer alan 51 restoranın ve gastronomi etkinliklerinin ziyaretçilere şehrin mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı sunacağını belirtti.

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Foto - Trabzon Kültür Yolu Festivali coşkusu başladı: Karadeniz'in kültür, sanat ve gastronomi zenginliği...

Yazgı, 6-14 Haziran tarihleri arasında 14 farklı noktada, 57 başlık altında gerçekleştirilecek yüzlerce etkinlikle Trabzon’un kültür, sanat, tarih ve gastronomi zenginliğinin bir kez daha geniş kitlelerle buluşturulacağını ifade etti.

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Foto - Trabzon Kültür Yolu Festivali coşkusu başladı: Karadeniz'in kültür, sanat ve gastronomi zenginliği...

Açılış programının ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve beraberindeki heyet, festival kapsamında Trabzonlularla buluşan sergileri ziyaret etti.

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Foto - Trabzon Kültür Yolu Festivali coşkusu başladı: Karadeniz'in kültür, sanat ve gastronomi zenginliği...

Program kapsamında ilk olarak Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılan “Hâne Sergisi” gezildi. İslam sanatlarının estetik birikimini çağdaş bir yorumla ele alan sergi, hat sanatının seçkin örneklerini ziyaretçilerle buluşturdu.

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Foto - Trabzon Kültür Yolu Festivali coşkusu başladı: Karadeniz'in kültür, sanat ve gastronomi zenginliği...

Daha sonra Trabzon Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırlayan “Yaşayan Miras: Trabzon Sergisi” ile “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisi ziyaret edildi. Trabzon’un geleneksel üretim kültürünü ve zanaat mirasını görünür kılan “Yaşayan Miras: Trabzon Sergisi”, kuşaktan kuşağa aktarılan el sanatlarını bir araya getirirken; “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisi ise Osmanlı döneminden günümüze ulaşan kıymetli eserleri Trabzolu ziyaretçilerle buluşturdu.

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Foto - Trabzon Kültür Yolu Festivali coşkusu başladı: Karadeniz'in kültür, sanat ve gastronomi zenginliği...

Sergiler, ziyaretçilere kültürel mirasın farklı katmanlarını bir arada deneyimleme imkanı sundu.

#12
Foto - Trabzon Kültür Yolu Festivali coşkusu başladı: Karadeniz'in kültür, sanat ve gastronomi zenginliği...

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzon’da gerçekleştirilecek etkinlikler; konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden gastronomi programlarına, söyleşilerden çocuk etkinliklerine kadar her yaş grubuna hitap eden zengin içeriğiyle dokuz gün boyunca şehrin dört bir yanında sanatseverlerle buluşacak.

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Foto - Trabzon Kültür Yolu Festivali coşkusu başladı: Karadeniz'in kültür, sanat ve gastronomi zenginliği...

Tarihi mekanları, müzeleri, meydanları ve kültür duraklarıyla festival atmosferine ev sahipliği yapacak Trabzon, kültür, sanat, gastronomi ve yaşayan mirasın bir araya geldiği kapsamlı bir festival deneyimi sunacak.

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Yorumlar

Dertli

Konser var mi konser..hangi sanatçılar var acaba konser programında...
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