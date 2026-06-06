Trabzon Kültür Yolu Festivali coşkusu başladı: Karadeniz'in kültür, sanat ve gastronomi zenginliği...
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, dördüncü kez Trabzon’da başladı. Tarihi yapıları, eşsiz doğal güzellikleri, köklü kültürel mirası ve Karadeniz mutfağının özgün lezzetleriyle öne çıkan Trabzon; konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden gastronomi deneyimlerine, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan yüzlerce etkinlikle dokuz gün boyunca kültür, sanat ve lezzetin buluşma noktası olacak.