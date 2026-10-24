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Seçim anketlerinde taşlar yerinden oynadı! İşte partilerin son oy oranları

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Seçim anketlerinde taşlar yerinden oynadı! İşte partilerin son oy oranları

Özdemir Araştırma şirketinin ocak ve eylül 2026 dönemlerine ait seçim anketi sonuçlarını karşılaştırmalı olarak yayımlaması Türk siyaset kulislerinde bomba etkisi yaptı. Paylaşılan verilere göre AK Parti oy oranını yüzde 35,4'e yükselterek birinci sıradaki yerini sağlama alırken, CHP'nin oylarında yaşanan 24,4 puanlık sert düşüş dikkat çekti. Eylül ayında sahneye çıkan Yeni Parti'nin yüzde 24'lük oy oranıyla doğrudan ikinci sıraya yerleşmesi ise anket sonuçlarındaki en büyük sürpriz olarak kayıtlara geçti.

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Foto - Seçim anketlerinde taşlar yerinden oynadı! İşte partilerin son oy oranları

Özdemir Araştırma'nın 2026 yılının ocak ve eylül aylarında gerçekleştirdiğini belirttiği seçim anketlerinin karşılaştırması, siyasi partilerin oy oranlarında dikkat çekici değişimler ortaya koydu. Araştırma şirketinin paylaştığı sonuçlarda AK Parti'nin oy oranında artış görülürken CHP'nin dokuz aylık dönemde yaşadığı sert gerileme öne çıktı. Eylül sonuçlarında yüzde 24 oy oranıyla yer alan Yeni Parti ise araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarından biri oldu.

#2
Foto - Seçim anketlerinde taşlar yerinden oynadı! İşte partilerin son oy oranları

Özdemir Araştırma, sosyal medya hesabından "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevapların ocak ve eylül aylarındaki dağılımını yayımladı. Paylaşılan karşılaştırmaya göre AK Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi oy oranını artırırken CHP, MHP, DEM Parti, Yeniden Refah Partisi, TİP ve Anahtar Parti'de düşüş kaydedildi.

#3
Foto - Seçim anketlerinde taşlar yerinden oynadı! İşte partilerin son oy oranları

Araştırma şirketinin verilerine göre AK Parti'nin ocak ayında yüzde 30,7 olan oy oranı, eylül ayında yüzde 35,4'e çıktı. Böylece partinin oy oranında dokuz aylık dönemde 4,7 puanlık artış gerçekleşti. AK Parti, eylül araştırmasında en yüksek oy oranına sahip parti olarak gösterildi.

#4
Foto - Seçim anketlerinde taşlar yerinden oynadı! İşte partilerin son oy oranları

Anket sonuçlarında en büyük değişim CHP'de görüldü. Ocak ayında yüzde 30,2 oy oranına sahip olduğu belirtilen CHP'nin eylül ayındaki desteği yüzde 5,8 olarak açıklandı. Bu sonuçlara göre CHP'nin oy oranı iki araştırma arasında 24,4 puan geriledi.

#5
Foto - Seçim anketlerinde taşlar yerinden oynadı! İşte partilerin son oy oranları

Araştırma şirketinin paylaştığı karşılaştırmada bu düşüşün nedenlerine ilişkin bir değerlendirmeye yer verilmedi. Eylül araştırmasında dikkat çeken bir diğer sonuç ise Yeni Parti'nin oy oranı oldu. Ocak ayı karşılaştırmasında verisi bulunmayan Yeni Parti'nin eylül ayında yüzde 24 oy aldığı belirtildi. Böylece Yeni Parti, araştırmanın eylül sonuçlarında AK Parti'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Ancak ocak ayına ait karşılaştırılabilir bir oran paylaşılmadığı için partinin dokuz aylık dönemdeki oy değişimi hesaplanamadı.

#6
Foto - Seçim anketlerinde taşlar yerinden oynadı! İşte partilerin son oy oranları

Araştırmada İYİ Parti'nin oy oranı ocak ayındaki yüzde 5,1 seviyesinden eylül ayında yüzde 6,6'ya yükseldi. Partinin oylarında 1,5 puanlık artış kaydedildi. Zafer Partisi'nin oy oranı ise yüzde 3,4'ten yüzde 4,2'ye çıktı. Böylece partinin oy oranında 0,8 puanlık yükseliş görüldü.

#7
Foto - Seçim anketlerinde taşlar yerinden oynadı! İşte partilerin son oy oranları

MHP'nin ocak ayında yüzde 7,9 olan oy oranı, eylül ayında yüzde 6,5'e gerileyerek 1,4 puan azaldı. DEM Parti'nin oy oranı yüzde 9,3'ten yüzde 9,2'ye düşerken, Yeniden Refah Partisi yüzde 4,2'den yüzde 2,5'e geriledi.

#8
Foto - Seçim anketlerinde taşlar yerinden oynadı! İşte partilerin son oy oranları

Anahtar Parti'nin desteği yüzde 4,8'den yüzde 3,1'e inerken Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) oy oranı yüzde 2,2'den yüzde 1'e düştü. Diğer partilerin toplam oy oranı da yüzde 2,2'den yüzde 1,7'ye geriledi.

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