Seçim anketlerinde taşlar yerinden oynadı! İşte partilerin son oy oranları
Özdemir Araştırma şirketinin ocak ve eylül 2026 dönemlerine ait seçim anketi sonuçlarını karşılaştırmalı olarak yayımlaması Türk siyaset kulislerinde bomba etkisi yaptı. Paylaşılan verilere göre AK Parti oy oranını yüzde 35,4'e yükselterek birinci sıradaki yerini sağlama alırken, CHP'nin oylarında yaşanan 24,4 puanlık sert düşüş dikkat çekti. Eylül ayında sahneye çıkan Yeni Parti'nin yüzde 24'lük oy oranıyla doğrudan ikinci sıraya yerleşmesi ise anket sonuçlarındaki en büyük sürpriz olarak kayıtlara geçti.