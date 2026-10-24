Seçim anketlerinde taşlar yerinden oynadı! İşte partilerin son oy oranları

Araştırma şirketinin paylaştığı karşılaştırmada bu düşüşün nedenlerine ilişkin bir değerlendirmeye yer verilmedi. Eylül araştırmasında dikkat çeken bir diğer sonuç ise Yeni Parti'nin oy oranı oldu. Ocak ayı karşılaştırmasında verisi bulunmayan Yeni Parti'nin eylül ayında yüzde 24 oy aldığı belirtildi. Böylece Yeni Parti, araştırmanın eylül sonuçlarında AK Parti'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Ancak ocak ayına ait karşılaştırılabilir bir oran paylaşılmadığı için partinin dokuz aylık dönemdeki oy değişimi hesaplanamadı.