Fon vurguncularını tir tir titreten sözler: Erdoğan’ın neşteri çok sağlam, ne yapacağını hep beraber göreceğiz

"Ama onurla söylüyorum ki; ben Tayyip Erdoğan'ı tanıyan bir adamım. Çocukluğumdan beri yanındayım. Yanlış yapanı affetmediğini bilen bir adamım. Neşteri sağlam olduğunu bilen bir adamım. Yeri geldiğinde ne yapacağını beraber göreceğiz. Bazı siyasi partilerin üst düzey yetkililerine çok büyük iddialarla davalar açıldı. Ama meydan meydan kendi arkadaşına sahip çıktılar. Bugün tutuklanan danışman da var, siyasetçi de var, iş adamı da var, bürokrat da var. Biz şunu demedik; 'Bizim arkadaşımız da yanlış yapsa sahip çıkarız' demedik. Biz yanlış yapmamak üzere bir aradayız. Yanlış yapanınız varsa gereğini yaparız dedik. Daha Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporu çıkmadı. Rapor bir çıksın bakalım, kim var kim yok göreceğiz. Daha yargı birçok çalışmasını nihayete erdirmedi. Erdirsin bakalım. Yani suçluyu kollamak, korumak bir yana, bir an önce kim suçlu çıksın ki ortaya 25 yılın temiz hatırasına halel getirmeden yola devam edelim. 3 tane adamın, 5 tane yanlış insanın yaptığı nefsi hatadan dolayı, yaptığı yanlıştan dolayı neden büyük bir kitle zan altında kalsın ki."