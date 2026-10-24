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Fon vurguncularını tir tir titreten sözler: Erdoğan’ın neşteri çok sağlam, ne yapacağını hep beraber göreceğiz

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Fon vurguncularını tir tir titreten sözler: Erdoğan’ın neşteri çok sağlam, ne yapacağını hep beraber göreceğiz

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çocukluğundan beri tanıdığını belirterek, "Ben Tayyip Erdoğan'ı tanıyan bir adamım. Çocukluğumdan beri yanındayım. Yanlış yapanı affetmediğini bilen bir adamım. Neşteri sağlam olduğunu bilen bir adamım. Yeri geldiğinde ne yapacağını beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Foto - Fon vurguncularını tir tir titreten sözler: Erdoğan’ın neşteri çok sağlam, ne yapacağını hep beraber göreceğiz

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, bir dizi programa ve açılışa katılmak üzere gittiği Çanakkale’de gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde parti içi duruşa ve yargı süreçlerine değinen Turan, yanlış yapan hiç kimseye sahip çıkmayacaklarını belirterek net mesajlar verdi. Son zamanlarda üzücü ve yorucu gündemler yaşandığına dikkat çeken Bakan Yardımcısı Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konulardaki tavrının net olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

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Foto - Fon vurguncularını tir tir titreten sözler: Erdoğan’ın neşteri çok sağlam, ne yapacağını hep beraber göreceğiz

"Ama onurla söylüyorum ki; ben Tayyip Erdoğan'ı tanıyan bir adamım. Çocukluğumdan beri yanındayım. Yanlış yapanı affetmediğini bilen bir adamım. Neşteri sağlam olduğunu bilen bir adamım. Yeri geldiğinde ne yapacağını beraber göreceğiz. Bazı siyasi partilerin üst düzey yetkililerine çok büyük iddialarla davalar açıldı. Ama meydan meydan kendi arkadaşına sahip çıktılar. Bugün tutuklanan danışman da var, siyasetçi de var, iş adamı da var, bürokrat da var. Biz şunu demedik; 'Bizim arkadaşımız da yanlış yapsa sahip çıkarız' demedik. Biz yanlış yapmamak üzere bir aradayız. Yanlış yapanınız varsa gereğini yaparız dedik. Daha Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporu çıkmadı. Rapor bir çıksın bakalım, kim var kim yok göreceğiz. Daha yargı birçok çalışmasını nihayete erdirmedi. Erdirsin bakalım. Yani suçluyu kollamak, korumak bir yana, bir an önce kim suçlu çıksın ki ortaya 25 yılın temiz hatırasına halel getirmeden yola devam edelim. 3 tane adamın, 5 tane yanlış insanın yaptığı nefsi hatadan dolayı, yaptığı yanlıştan dolayı neden büyük bir kitle zan altında kalsın ki."

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Foto - Fon vurguncularını tir tir titreten sözler: Erdoğan’ın neşteri çok sağlam, ne yapacağını hep beraber göreceğiz

FETÖ ile mücadele konusundaki kararlılığını yineleyen Turan, Çanakkale’deki bazı çevreleri mahkeme kararlarıyla FETÖ'cü olduğu tescillenen isimlere alan açmamaları konusunda uyardı: "FETÖ benim değil, bu ülkenin düşmanı. Bize neden operasyon yapıldığını iyi bilin diye söylüyorum. Bak yine bu meydandan uyarıyorum. FETÖ yok olmaz; gizlenir, saklanır, aranıza girer, imkan vermeyin. Dünyanın FETÖ'cü diye bildiği, mahkemenin FETÖ'cüyü onayladığı, Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla FETÖ'cü diye ihraç eden adamları Çanakkale'de iş adamı, spor kulübü şudur budur deyip onlara sponsor olanlara sesleniyorum: Yolunuz yanlış. Mahkeme kararına bakın, kayıtlara bakın, iyi insanlara sahip çıkın. Yanlış adamlara, yanlış işlere kendinizi, partimizi, kurumlarınızı, makamlarınızı meşrulaştırma aracı olarak görmeyin. Beni bundan dolayı sevmeyecek varsa sevmesin zaten. Ben bu milletin bağrından çıktığımı düşünüyorum. Yanlış yapana dur demek görevimiz."

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Foto - Fon vurguncularını tir tir titreten sözler: Erdoğan’ın neşteri çok sağlam, ne yapacağını hep beraber göreceğiz

Çanakkale programı kapsamında ilk olarak Lapseki ilçesinde fizyoterapi merkezinin açılışını gerçekleştiren ve ardından Lapseki Belediyesi'nin yeni hizmet araçlarının alım törenine katılan Turan, AK Parti İlçe Başkanlığı'ndaki konuşmasının ardından MHP ve BBP ilçe başkanlıklarını da ziyaret etti.

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Foto - Fon vurguncularını tir tir titreten sözler: Erdoğan’ın neşteri çok sağlam, ne yapacağını hep beraber göreceğiz

Daha sonra Kepez beldesine geçen İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, burada bir kır düğünü ve kahvaltı evinin açılışını gerçekleştirip AK Parti Kepez Belde Başkanlığı'nı ziyaret ederek programını tamamladı. Turan’a temaslarında AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu ile AK Parti MKYK üyeleri Naim Makas ve Jülide İskenderoğlu eşlik etti.

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