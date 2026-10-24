Fon vurguncularını tir tir titreten sözler: Erdoğan’ın neşteri çok sağlam, ne yapacağını hep beraber göreceğiz

FETÖ ile mücadele konusundaki kararlılığını yineleyen Turan, Çanakkale’deki bazı çevreleri mahkeme kararlarıyla FETÖ'cü olduğu tescillenen isimlere alan açmamaları konusunda uyardı: "FETÖ benim değil, bu ülkenin düşmanı. Bize neden operasyon yapıldığını iyi bilin diye söylüyorum. Bak yine bu meydandan uyarıyorum. FETÖ yok olmaz; gizlenir, saklanır, aranıza girer, imkan vermeyin. Dünyanın FETÖ'cü diye bildiği, mahkemenin FETÖ'cüyü onayladığı, Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla FETÖ'cü diye ihraç eden adamları Çanakkale'de iş adamı, spor kulübü şudur budur deyip onlara sponsor olanlara sesleniyorum: Yolunuz yanlış. Mahkeme kararına bakın, kayıtlara bakın, iyi insanlara sahip çıkın. Yanlış adamlara, yanlış işlere kendinizi, partimizi, kurumlarınızı, makamlarınızı meşrulaştırma aracı olarak görmeyin. Beni bundan dolayı sevmeyecek varsa sevmesin zaten. Ben bu milletin bağrından çıktığımı düşünüyorum. Yanlış yapana dur demek görevimiz."