Kim Jong Un’dan orduya askeri devrim çağrısı: Dünyanın en güçlü ordusunu kuracağız
Askerden Arındırılmış Bölge'deki patlama sonrası Seul yönetimiyle tansiyon yükselirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan Batı’ya ve Güney Kore'ye meydan okuyan askeri devrim hamlesi geldi. Başkent Pyongyang'da düzenlenen bölük komutanları zirvesinde ordusunu "kusursuz muharebe gücüne" dönüştüreceğini ilan eden Kim, "Kendi tarzımızda askeri devrimi hızlandıracağız, dünyanın en güçlü ordusunu kuracağız!" restini çekti.