Kim Jong Un’dan orduya askeri devrim çağrısı: Dünyanın en güçlü ordusunu kuracağız

RUSYA SAVAŞINA DESTEK GÖNDERDİ: Kim, şubat ayındaki parti kongresinde konvansiyonel kuvvetlerin tahkim edilmesi gerektiğini dile getirmiş, nükleer silah ve füze geliştirme planlarını da teyit etmişti. Pyongyang yönetimi, uzun süredir yürürlükte olan Birleşmiş Milletler yaptırımlarına rağmen nükleer silah sahibi devlet statüsünü yasayla güvenceye aldı ve nükleer cephanesinin kalıcı, geri döndürülemez olduğunu defalarca ilan etti. Kuzey Kore ordusu son dönemde yapay zeka teknolojisi kullandığı belirtilen yeni tip hassas güdümlü torpido sistemi ile orta menzilli hipersonik füze dahil olmak üzere çok sayıda silahı denemeden geçirdi. Moskova'nın 2022'de Ukrayna'ya askeri müdahale sonrasında Rusya'nın temel müttefiklerinden birine dönüşen Kuzey Kore, ekonomik kazanımlar ve askeri teknoloji karşılığında Rusya'nın savaşına destek için bölgeye asker sevk etti.