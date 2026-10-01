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Sebebini açıkladı: Herkes şaştı kaldı... Nihat Kahveci sınırı aştı: Bu sözler Sergen Yalçın'ı delirtir

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Sebebini açıkladı: Herkes şaştı kaldı... Nihat Kahveci sınırı aştı: Bu sözler Sergen Yalçın'ı delirtir

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Sergen Yalçın'ı hedef aldı. Kahveci'nin gece yarısı Sergen Yalçın'la ilgili yaptığı paylaşım gündem oldu.

#1
Foto - Sebebini açıkladı: Herkes şaştı kaldı... Nihat Kahveci sınırı aştı: Bu sözler Sergen Yalçın'ı delirtir

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın yeniden yorumculuğa geri dönmüştü. Yalçın'la ilgili Nihat Kahveci'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

#2
Foto - Sebebini açıkladı: Herkes şaştı kaldı... Nihat Kahveci sınırı aştı: Bu sözler Sergen Yalçın'ı delirtir

Nihat Kahveci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hocalığın ile pırtsın. Yorumculuk ile tırtsın. Hiçbir şey olmaz senden Sergen." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Sebebini açıkladı: Herkes şaştı kaldı... Nihat Kahveci sınırı aştı: Bu sözler Sergen Yalçın'ı delirtir

Kahveci'nin gece saat 01.20'de yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ses getirdi. 1.7 milyon görüntülenme alan gönderiye 11 binin üzerinde beğeni, binin üzerinde ise yorum geldi.

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