Sebebini açıkladı: Herkes şaştı kaldı... Nihat Kahveci sınırı aştı: Bu sözler Sergen Yalçın'ı delirtir
Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Sergen Yalçın'ı hedef aldı. Kahveci'nin gece yarısı Sergen Yalçın'la ilgili yaptığı paylaşım gündem oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Sergen Yalçın'ı hedef aldı. Kahveci'nin gece yarısı Sergen Yalçın'la ilgili yaptığı paylaşım gündem oldu.
Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın yeniden yorumculuğa geri dönmüştü. Yalçın'la ilgili Nihat Kahveci'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Nihat Kahveci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hocalığın ile pırtsın. Yorumculuk ile tırtsın. Hiçbir şey olmaz senden Sergen." ifadelerini kullandı.
Kahveci'nin gece saat 01.20'de yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ses getirdi. 1.7 milyon görüntülenme alan gönderiye 11 binin üzerinde beğeni, binin üzerinde ise yorum geldi.
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