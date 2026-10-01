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Her dediği çıkan Şener Üşümezsoy sessizliğini bozdu: 6,5-7 şiddetindeki deprem için adres verdi

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Her dediği çıkan Şener Üşümezsoy sessizliğini bozdu: 6,5-7 şiddetindeki deprem için adres verdi

Yaptığı deprem tahminleriyle gündeme gelen Şener Üşümezsoy, son açıklamasında 6,5 ile 7 büyüklüğünde deprem beklediği bölgeyi açıkladı.

#1
Foto - Her dediği çıkan Şener Üşümezsoy sessizliğini bozdu: 6,5-7 şiddetindeki deprem için adres verdi

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde 24 Eylül’de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un bölgedeki fay hatlarına ilişkin daha önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

#2
Foto - Her dediği çıkan Şener Üşümezsoy sessizliğini bozdu: 6,5-7 şiddetindeki deprem için adres verdi

Saat 10.40’ta meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntı; Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya’nın da aralarında bulunduğu çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından bölgede saha çalışmaları sürerken, Üşümezsoy’un 31 Mart 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı değerlendirmeler yeniden tartışılmaya başlandı.

#3
Foto - Her dediği çıkan Şener Üşümezsoy sessizliğini bozdu: 6,5-7 şiddetindeki deprem için adres verdi

Üşümezsoy, son değerlendirmesinde özellikle Pamukkale Fayı’na dikkat çekerek bu fayın deprem açısından risk taşıyan yapılardan biri olduğunu belirtti. Fayın 7’nin altında bir büyüklükte deprem üretebileceğini ifade eden Üşümezsoy, olası depremin büyüklüğünün 6,5 ile 7 arasında olabileceğini söyledi.

#4
Foto - Her dediği çıkan Şener Üşümezsoy sessizliğini bozdu: 6,5-7 şiddetindeki deprem için adres verdi

Pamukkale Fayı’nın uzandığı güzergâha da değinen Üşümezsoy, Buldan, Karahayıt, Pamukkale ve Denizli hattına işaret etti. Pamukkale ve çevresinin tarih boyunca önemli sismik hareketlere sahne olduğunu belirten Üşümezsoy, özellikle Laodikeia çevresinde çok sayıda depremin kayıtlara geçtiğini aktardı.

#5
Foto - Her dediği çıkan Şener Üşümezsoy sessizliğini bozdu: 6,5-7 şiddetindeki deprem için adres verdi

Bölgedeki sıcak su kaynaklarının da fay hatlarıyla ilişkili olduğunu ifade eden Üşümezsoy, MS 40 yılında bölgede meydana gelen büyük bir depremin tarihsel kayıtlarda yer aldığını dile getirdi.

#6
Foto - Her dediği çıkan Şener Üşümezsoy sessizliğini bozdu: 6,5-7 şiddetindeki deprem için adres verdi

Öte yandan Büyükada açıklarında meydana gelen 2,2 ve 3,0 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından kamuoyunda yeniden “İstanbul depremi” beklentisinin oluşmasına da değinen Üşümezsoy, bu tür yorumların tek başına bilimsel bir dayanağının bulunmadığını belirtti. Üşümezsoy’a göre, bölgede meydana gelen küçük ölçekli depremler, tek başına orta ya da büyük büyüklükte bir depremin kısa süre içinde gerçekleşeceğini gösteren güvenilir bir işaret olarak değerlendirilemez.

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