Her dediği çıkan Şener Üşümezsoy sessizliğini bozdu: 6,5-7 şiddetindeki deprem için adres verdi

Öte yandan Büyükada açıklarında meydana gelen 2,2 ve 3,0 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından kamuoyunda yeniden “İstanbul depremi” beklentisinin oluşmasına da değinen Üşümezsoy, bu tür yorumların tek başına bilimsel bir dayanağının bulunmadığını belirtti. Üşümezsoy’a göre, bölgede meydana gelen küçük ölçekli depremler, tek başına orta ya da büyük büyüklükte bir depremin kısa süre içinde gerçekleşeceğini gösteren güvenilir bir işaret olarak değerlendirilemez.