Hz. Muhammed'i 'güzel örnek' olarak takdim eden Kur'an-ı Kerim: Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun detayları yayımlandı

Hz. Muhammed'in gönderiliş gayesini 'alemlere rahmet' olarak belirleyen ayet-i kerimenin, sempozyumun bütün oturumlarında ortak zemin olduğu dile getirilen bildirgede, şöyle devam edildi: "Rahmetin Resul-i Ekrem'in şahsi bir meziyetiyle sınırlı kalmadığı, tebliğ ettiği dinin bütününe sirayet etmiş bir ilke olduğu ifade edilmiştir. Bu ilke Mekke döneminde iman ve ahlak esaslarının yerleştirilmesiyle somut bir karşılık bulmuştur. Medine döneminde ise bu esaslar üzerine kurulan toplum düzeniyle kurumsal bir hüviyet kazanmıştır. Böylece ortaya çıkan model, hukuk, ilim, ahlak ve idare alanlarında sonraki asırlara yön vermiştir. Soy, mevki ve yakınlık farkı gözetmeyen nebevi adalet anlayışının Müslüman toplumlar için kalıcı bir ölçü teşkil ettiği belirtilmiştir. Hz. Peygamber'in doğumunun 1500. yılının anma merasimleriyle sınırlı kalmayıp rahmet ve adalet ilkelerinin günümüzde yeniden hayata geçirilmesine vesile olması gerektiği kanaatine varılmıştır." "Nebevi terbiyede ibadet ile ahlakın ayrılmaz bir bütün oluşturduğu ifade edilmiştir" Kur'an-ı Kerim'in Hz. Peygamber'i "güzel örnek" olarak takdim etmesinin, onun örnekliğine zaman ve mekanla sınırlı olmayan evrensel bir mahiyet kazandırdığı vurgulanan bildirgede, "Bu örnekliğin en belirgin tezahürlerinden biri eğitim anlayışında görülmüştür. Nebevi terbiyede ibadet ile ahlakın ayrılmaz bir bütün oluşturduğu ifade edilmiştir. Modern dönemde dindarlığın şekle indirgenerek ahlaki boyutundan kopması probleminin, bu bütünlük hatırlatılarak aşılabileceği dile getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Hz. Muhammed'in beşer, devlet başkanı ve ordu komutanı olarak hayatının farklı yönlerinin ele alındığı ifade edilen bildirgede, "Nübüvvet ile beşerliğin onun şahsında birlikte bulunduğu gerçeğinin, sağlıklı bir Peygamber tasavvurunun temeli olduğu belirtilmiştir. Bu noktada bir taraftan Resul-i Ekrem'i beşeri tecrübeden bütünüyle koparıp adeta insanüstü gören anlayışların, diğer taraftan sünneti tarihi bağlamına hapsederek evrensel bağlayıcılığını zayıflatan tarihselci okumaların aynı ölçüde problemli olduğu vurgulanmıştır. Bu bağlamda çağdaş Peygamber tasavvurlarının hadis usulü ve siyer başta olmak üzere geleneksel İslam ilimlerinin birikimi ışığında ele alınması gerektiği belirtilmiştir. Cuma hutbeleri başta olmak üzere din hizmetlerinde sunulan tasavvurun da bu ölçüler çerçevesinde değerlendirilmesi önerilmiştir." açıklaması yapıldı.