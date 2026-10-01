Hz. Muhammed'i 'güzel örnek' olarak takdim eden Kur'an-ı Kerim: Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun detayları yayımlandı

"Yaşanan insanlık dramları Hz. Muhammed'in savaş ahlakı çerçevesinde değerlendirilmiştir" Türkistan ve Balkan coğrafyalarında Hz. Peygamber sevgisinin yerel dil, edebiyat ve gelenekler aracılığıyla nesilden nesile aktarıldığı tespit edildiği belirtilen bildirgede, şunlar kaydedildi: "Myanmar, Doğu Türkistan ve Gazze'de yaşanan insanlık dramları Hz. Muhammed'in savaş ahlakı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Resul-i Ekrem'in kadın, çocuk ve yaşlıların öldürülmesini, müsleyi ve ahde vefasızlığı yasakladığı hatırlatılmıştır. Buna göre sivillerin hedef alınmasının, insani yardımın engellenmesinin ve inanç hürriyetinin baskı altına alınmasının bu ahlakla olduğu kadar insanlığın ortak vicdanıyla da bağdaşmadığı ifade edilmiştir. Veda Hutbesi'nde ilan edilen can, mal ve namus dokunulmazlığının, insan hakları ihlallerine karşı evrensel bir ölçü olduğu vurgulanmıştır. Tabiatı emanet olarak gören nebevi tasavvurun çevre krizine çözüm imkanı sunduğu dile getirilmiştir. İsrafı yasaklayıp paylaşmayı teşvik eden ilkelerin de iktisadi adaletsizliklerin giderilmesinde yol gösterici olduğu ifade edilmiştir." Sosyal medyada Hz. Peygamber'e dair uydurma rivayetlerin ve kaynağı belirsiz sözlerin hızla yayıldığının tespit edildiği vurgulanan bildirgede, "Dijital oyunlar ile yapay zeka uygulamalarının genç nesillerin değer dünyasını etkileyen yeni alanlar haline geldiği belirtilmiştir. Yapay zekanın bilgiye erişimi kolaylaştıran bir araç olarak kullanılabileceği ifade edilmiştir. Ancak bu aracın sahih ile uydurmayı ayırt etme, rivayeti bağlamı içinde anlama ve hüküm çıkarma gibi ilmi melekelerin yerini tutamayacağı vurgulanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Bildirgede, "Siyer ve sünnet çalışmalarının eğitim bilimleri, psikoloji, hukuk ve iktisat gibi disiplinlerle iş birliği içinde sürdürülmesi ve bu alanda genç araştırmacıların teşvik edilmesi, Batı dillerinde sahih kaynaklara dayanan siyer çalışmalarının artırılması ve yurt dışındaki Müslüman akademisyenlerle ilmî iş birliğinin güçlendirilmesi, dijital ortamda Hz. Peygamber'e dair güvenilir içerik üretilmesi ve bu alandaki yapay zeka uygulamalarının ilmi denetime tabi tutulması, aile, gençlik ve eğitim alanlarındaki tespitlerin vaaz, hutbe ve dini rehberlik faaliyetleri başta olmak üzere din hizmetlerine yansıtılması" tavsiyeleri yer aldı.