Sebebi çok ama çok ilginç! Parti genel başkanı Ankara’da apar topar gözaltına alındı
Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi (CVP), Genel Başkan Serkan Öz'ün Ankara'da Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığını duyurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi (CVP), Genel Başkan Serkan Öz'ün Ankara'da Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığını duyurdu.
Öz'ün "Erlik ile irtibatı olduğu" gerekçesiyle gözaltına alındığını öne süren parti, ailesine ait işletmede arama ve el koyma işlemi yapıldığını belirterek serbest bırakılmasını istedi.
Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi Genel Merkezi, Genel Başkan Serkan Öz'ün Ankara'da gözaltına alındığını açıkladı.
Parti tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Öz'ün ailesine ait işletmeye giderek arama ve el koyma kararını uyguladı.
İşlemlerin ardından Öz'ün emniyete götürüldüğü bildirildi. Parti yönetimi, gözaltı işlemine rağmen siyasi çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
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