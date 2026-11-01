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Sebebi çok ama çok ilginç! Parti genel başkanı Ankara’da apar topar gözaltına alındı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sebebi çok ama çok ilginç! Parti genel başkanı Ankara’da apar topar gözaltına alındı

Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi (CVP), Genel Başkan Serkan Öz'ün Ankara'da Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığını duyurdu.

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Foto - Sebebi çok ama çok ilginç! Parti genel başkanı Ankara’da apar topar gözaltına alındı

Öz'ün "Erlik ile irtibatı olduğu" gerekçesiyle gözaltına alındığını öne süren parti, ailesine ait işletmede arama ve el koyma işlemi yapıldığını belirterek serbest bırakılmasını istedi.

#2
Foto - Sebebi çok ama çok ilginç! Parti genel başkanı Ankara’da apar topar gözaltına alındı

Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi Genel Merkezi, Genel Başkan Serkan Öz'ün Ankara'da gözaltına alındığını açıkladı.

#3
Foto - Sebebi çok ama çok ilginç! Parti genel başkanı Ankara’da apar topar gözaltına alındı

Parti tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Öz'ün ailesine ait işletmeye giderek arama ve el koyma kararını uyguladı.

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Foto - Sebebi çok ama çok ilginç! Parti genel başkanı Ankara’da apar topar gözaltına alındı

İşlemlerin ardından Öz'ün emniyete götürüldüğü bildirildi. Parti yönetimi, gözaltı işlemine rağmen siyasi çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

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