Sosyal medyada yeni dönem bugün resmen başladı! Bunu yapmayanların hesabı anında kapatılacak
Türkiye'de 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesabı açmasını yasaklayan düzenleme bugün yürürlüğe girdi. 15-17 yaş arasındaki kullanıcılar ise e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yaparak kısıtlı hizmet alabilecek. Mevcut hesaplar için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanınırken, kurallara uymayan platformlara para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımları uygulanabilecek. Türkiye'de sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenleme bugün (1 Kasım 2026) yürürlüğe girdi. Artık 15 yaşından küçük çocuklar sosyal medya platformlarında yeni hesap açamayacak. 15-17 yaş arasındaki kullanıcılar ise yaş doğrulaması yaparak belirli kısıtlamalarla sosyal medya kullanabilecek.