Sosyal medyada yeni dönem bugün resmen başladı! Bunu yapmayanların hesabı anında kapatılacak

Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması halinde söz konusu hesap geçici olarak askıya alınacak. Kullanıcıdan e-Devlet üzerinden yeniden yaş doğrulaması yapması istenecek. Böylece hesap açılışında ve kullanım sürecinde yaş kontrolü sağlanacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte mevcut sosyal medya hesapları için de uyum süreci başladı. Daha önce açılmış hesapların yeni kurallara uygun hale getirilmesi için 31 Mart 2027 tarihine kadar süre tanındı. Kullanıcıların yaş doğrulama işlemlerini bu tarihe kadar tamamlaması gerekecek. Yapılacak kontroller sonucunda 15 yaşından küçük çocuklara ait olduğu belirlenen hesaplar kapatılacak.