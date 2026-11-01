Mustafa Sarıgül’le ilgili mide bulandıran bir taciz iddiası daha: Göğüslerimi, bacak ve kalçalarımı...

Kamplarda liderlik eğitimi verildiğini ve marş ezberletildiğini öne süren M.B., şöyle konuştu: “Kamplarda liderlik eğitimi verilir, marşlar ezberletilirdi. ‘Ben kararımı verdim, lider olmaya geldim, ülkeme hizmet için Sarıgül’e söz verdim, ben lider olacağım’ şeklinde ezber yapardık. Mustafa Sarıgül ile tanışacağız diye çocuk olduğumuz için heyecanlanırdık. Ben ve ablam bu şekilde liderlik kampında birçok kişiyle tanıştık.” M.B., K.E. ve A.S. ile kampta, Y.G. ve E.E. ile ise seçim döneminde Sarıgül’ün yanında tanıştığını söyledi.