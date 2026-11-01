Mustafa Sarıgül’le ilgili mide bulandıran bir taciz iddiası daha: Göğüslerimi, bacak ve kalçalarımı...
Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren M.B.’nin savcılık beyanı ortaya çıktı. Sarıgül ile çocukken Şişli Belediyesinin gençlik kamplarında tanıştığını anlatan M.B., Sarıgül’ün fotoğraf çekilirken göğüslerini, bacak ve kalçalarını sıktığını öne sürdü. M.B., “O dönem çocuk olduğumuz için bu hareketlerin cinsel amaçla yapılıp yapılmadığını idrak edemiyorduk” dedi. Sarıgül ise hakkındaki iddiaları reddediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, iki Alman vatandaşının şikayeti üzerine Sarıgül ailesine yönelik başlattığı “kara para aklama” soruşturmasında yeni ifadeler dosyaya girmeye devam ediyor.