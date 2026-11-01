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Mustafa Sarıgül’le ilgili mide bulandıran bir taciz iddiası daha: Göğüslerimi, bacak ve kalçalarımı...

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Mustafa Sarıgül’le ilgili mide bulandıran bir taciz iddiası daha: Göğüslerimi, bacak ve kalçalarımı...

Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren M.B.’nin savcılık beyanı ortaya çıktı. Sarıgül ile çocukken Şişli Belediyesinin gençlik kamplarında tanıştığını anlatan M.B., Sarıgül’ün fotoğraf çekilirken göğüslerini, bacak ve kalçalarını sıktığını öne sürdü. M.B., “O dönem çocuk olduğumuz için bu hareketlerin cinsel amaçla yapılıp yapılmadığını idrak edemiyorduk” dedi. Sarıgül ise hakkındaki iddiaları reddediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, iki Alman vatandaşının şikayeti üzerine Sarıgül ailesine yönelik başlattığı “kara para aklama” soruşturmasında yeni ifadeler dosyaya girmeye devam ediyor.

#1
Foto - Mustafa Sarıgül’le ilgili mide bulandıran bir taciz iddiası daha: Göğüslerimi, bacak ve kalçalarımı...

Soruşturmada daha önce eski koruma Beşir Ömer Demir ile eski belediye çalışanı C.D.’nin ifadeleri de kamuoyuna yansımıştı. Burak Doğan'ın haberine göre, soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade veren M.B., kendisine yöneltilen suçlamayı anladığını belirterek hesabına gelen paraya ilişkin şunları söyledi: “Hesabıma Mustafa Sarıgül’ün muhasebecisi olan V.A. tarafından 15.000 TL para geldi. Yaklaşık olarak 3-4 sene önce harçlık olarak bu parayı bana göndermişti. Mustafa Sarıgül ile de en son 1 ay önce telefonumdan yazışma gerçekleştirdim.”

#2
Foto - Mustafa Sarıgül’le ilgili mide bulandıran bir taciz iddiası daha: Göğüslerimi, bacak ve kalçalarımı...

Sarıgül ile ilkokul yıllarında tanıştığını anlatan M.B., “Mustafa Sarıgül isimli kişiyi İzzetpaşa İlköğretim okuluna giderken tanıdım, daha sonradan bu okulun ismi Mustafa Sarıgül İlköğretim okulu oldu. Söz konusu dönemde 7-8 yaşlarındaydım” dedi. M.B., Şişli Belediyesinin düzenlediği gençlik kamplarına iki kez katıldığını hatırladığını belirterek, “O dönem Beşir Ömer Demir’de bu kamplara katılırdı, hatta şu anki eşi de bu kamplara katılırdı” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Mustafa Sarıgül’le ilgili mide bulandıran bir taciz iddiası daha: Göğüslerimi, bacak ve kalçalarımı...

Kamplarda liderlik eğitimi verildiğini ve marş ezberletildiğini öne süren M.B., şöyle konuştu: “Kamplarda liderlik eğitimi verilir, marşlar ezberletilirdi. ‘Ben kararımı verdim, lider olmaya geldim, ülkeme hizmet için Sarıgül’e söz verdim, ben lider olacağım’ şeklinde ezber yapardık. Mustafa Sarıgül ile tanışacağız diye çocuk olduğumuz için heyecanlanırdık. Ben ve ablam bu şekilde liderlik kampında birçok kişiyle tanıştık.” M.B., K.E. ve A.S. ile kampta, Y.G. ve E.E. ile ise seçim döneminde Sarıgül’ün yanında tanıştığını söyledi.

#4
Foto - Mustafa Sarıgül’le ilgili mide bulandıran bir taciz iddiası daha: Göğüslerimi, bacak ve kalçalarımı...

Lise 1 ve lise 2'de okuldan sonra Şişli Belediyesine giderek belediye çalışanlarıyla görüştüklerini de anlattı. M.B., Sarıgül’ün liderlik kampında ve belediyede kendilerini yanına çağırıp fotoğraf çekilmek istediğini belirterek, fotoğraf sırasında dokunduğunu iddia etti. M.B., “Mustafa Sarıgül fotoğraf çekilirken elini göğüs bölgemize taraf götürür, sıkıca sıkardı. Bazen canımızın yandığı da oluyordu. Hatta belimizden tutarak fotoğraf çekinmek için poz verirdi” dedi.

#5
Foto - Mustafa Sarıgül’le ilgili mide bulandıran bir taciz iddiası daha: Göğüslerimi, bacak ve kalçalarımı...

Çocukken bu davranışların ne anlama geldiğini kavrayamadığını öne süren M.B., şunları söyledi: “O dönem çocuk olduğumuz için bu hareketlerin cinsel amaçla yapılıp yapılmadığını idrak edemiyorduk. Mustafa Sarıgül gençler için rol model olduğundan cinsel amaçla yaklaşmadığını düşünüyordum. Ancak göğsümüzün yanını, bel boşluğumuzu, bacağımızı sıktığını net olarak hatırlıyorum.” M.B., 2021-2022 yıllarında ablasıyla birlikte Sarıgül’ün Ulus’taki Platin Sitesi’nde bulunan evine gittiklerini anlattı.

#6
Foto - Mustafa Sarıgül’le ilgili mide bulandıran bir taciz iddiası daha: Göğüslerimi, bacak ve kalçalarımı...

Evde Beşir Ömer Demir, ablası, Sarıgül ve C. isimli temizlik görevlisinin bulunduğunu söyleyen M.B., şunları öne sürdü: “Mustafa Sarıgül yanımızda viski içip kırmızı kapya biber yiyordu. Bir vakitten sonra beni yanına çağırıp kulağıma ‘G.’yi öper misin?’ şeklinde fısıldadı. Daha sonradan bir anda gömleğini çıkartıp, Beşir Ömer Demir’i odaya alarak gittiler.” M.B., Demir’in bir süre sonra yanlarına gelerek “Başkan uyudu, sizi eve bırakacağım” dediğini aktardı.

#7
Foto - Mustafa Sarıgül’le ilgili mide bulandıran bir taciz iddiası daha: Göğüslerimi, bacak ve kalçalarımı...

Demir’i de küçüklüğünden, liderlik kampından tanıdığını belirtti. M.B., yaklaşık 19-20 yaşlarındayken aynı eve yeniden gittiklerini ve masada 8-10 kişiyle yemek yediklerini anlattı. Yemek sırasında Sarıgül’ün yanında oturan 35-40 yaşlarındaki bir kadınla birlikte masadan kalkarak buzlu camlı çalışma odasına geçtiğini öne süren M.B., o anları camın arkasından gördüğünü iddia etti. M.B., ifadesini “Şu anlık diyeceklerim bundan ibarettir” sözleriyle tamamladı.

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