Sebebi belli oldu! Yanan camiden 3 gündür duman yükseliyor

Yangının 3 gün önce söndürülmesine rağmen caminin zemininden çıkan dumanın mahalle sakinlerini tedirgin ettiğini ve bazı iddialara yol açtığını anlatan Atıcı, "Sadece burada hımış duvarın yangınla birlikte göçmesiyle içindeki saman katkıları ve odunların halen yanıyor olması ve bunun duman olarak çıkması buna bir sebebiyet teşkil etmektedir." dedi.