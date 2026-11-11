Sayıştay sadece 2 bulgu tespit etti: Türkiye’nin birinci belediyesi belli oldu
Belediyelerdeki israf, usulsüzlük ve şaibeli harcamaların sık sık gündeme geldiği bir dönemde, Bursa’nın İnegöl ilçesinden dürüst ve şeffaf belediyecilik dersi geldi. Sayıştay Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı resmi denetim sonuçları, kamu imkanlarının nasıl yetim hakkı gözetilerek yönetilmesi gerektiğini gözler önüne serdi. Nüfusu 50 binden fazla olan 81 dev ilçe belediyesi arasında yapılan sıkı denetimde İnegöl Belediyesi, en az bulguyla Türkiye’nin en temiz ve güvenilir belediyesi ünvanını elde etti.