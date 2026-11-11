Sayıştay sadece 2 bulgu tespit etti: Türkiye’nin birinci belediyesi belli oldu

"Bir yandan; Botanik Nikah ve Etkinlik Salonları projesi, bir yandan Millet Bahçemiz, yeni yüzme havuzu, kentsel dönüşüm uygulamaları, yeni şehir stadyumu, yeni meydanlar, yeni kitaphaneler, tarım ve turizm alanında çalışmalar, spor sahaları, üstyapı çalışmaları gibi projelerimiz devam ederken, diğer taraftan mali açıdan belediyemizin başarılı bir dönem geçirmesi asla tesadüf değil. Belediyecilik bir ekip işidir. Ortaya çıkan bu tablo, kurumumuzdaki tüm çalışma arkadaşlarımızın özverili gayreti, emeği ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğü çalışmaların neticesidir. Elbette bizim için önemli olan yalnızca denetimlerde ortaya çıkan sonuçlar değil, kamu kaynaklarını en doğru ve verimli şekilde kullanarak hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmektir. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şeffaf, hesap verebilir ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.