Ters köşe yapmış o dönemde: Kendisi itiraf etti! Ali Koç'un Fenerbahçe için görüştüğü sürpriz isim

Süreçte Tedesco ve o dönem sportif direktör olan Devin Özek'le görüştüklerini belirten Yanova, "Aslında daha çok Sayın Başkan Ali Koç'la bir görüşmem olmuştu. Ama bunların hepsi seçimden önceydi. Sonra seçimi başka bir taraf kazanınca teklif olayına bile girilmedi.