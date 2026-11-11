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Ters köşe yapmış o dönemde: Kendisi itiraf etti! Ali Koç'un Fenerbahçe için görüştüğü sürpriz isim

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ters köşe yapmış o dönemde: Kendisi itiraf etti! Ali Koç'un Fenerbahçe için görüştüğü sürpriz isim

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın antrenörü Engin Yanova'dan Fenerbahçe itirafı geldi.

#1
Foto - Ters köşe yapmış o dönemde: Kendisi itiraf etti! Ali Koç'un Fenerbahçe için görüştüğü sürpriz isim

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın antrenörü Engin Yanova kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yanova'nın Fenebahçe itirafı ise şaşırttı.

#2
Foto - Ters köşe yapmış o dönemde: Kendisi itiraf etti! Ali Koç'un Fenerbahçe için görüştüğü sürpriz isim

Engin Yanova, Domenico Tedesco döneminde Fenerbahçe'nin teknik ekibine katılma konusunda kulübün o zamanki başkanı Ali Koç ile görüştüğünü söyledi.

#3
Foto - Ters köşe yapmış o dönemde: Kendisi itiraf etti! Ali Koç'un Fenerbahçe için görüştüğü sürpriz isim

Süreçte Tedesco ve o dönem sportif direktör olan Devin Özek'le görüştüklerini belirten Yanova, "Aslında daha çok Sayın Başkan Ali Koç'la bir görüşmem olmuştu. Ama bunların hepsi seçimden önceydi. Sonra seçimi başka bir taraf kazanınca teklif olayına bile girilmedi.

#4
Foto - Ters köşe yapmış o dönemde: Kendisi itiraf etti! Ali Koç'un Fenerbahçe için görüştüğü sürpriz isim

Yani sırf bir fikir alışverişinde kaldı. O yüzden bana gösterdikleri değer için herkese çok teşekkür ederim. Ama küçük bir görüşmemiz olmuştu." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Ters köşe yapmış o dönemde: Kendisi itiraf etti! Ali Koç'un Fenerbahçe için görüştüğü sürpriz isim

Türk Milli Takımları'nda bir görev için de 3 yıl önce kendisiyle temas kurulduğunu aktaran Yanova, "Hamit Altıntop'la, Stefan Kuntz'la o dönem bir konuşmam olmuştu ama o da gerçekleşmedi." dedi.

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