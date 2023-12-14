2023-12-14 12:51:59 Savunma sanayiinde dev adım! Tüm dünya bunu hayran hayran izleyecek
Türk savunma sanayisi bünyesinde dronlarda kullanılmak üzere geliştirilen akıllı mühimmat çözümlerine DROKET eklendi. İnsansız hava aracı projeleri yürüten Sapmaz Havacılık, 3. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'nde, askeri ihtiyaçları karşılamaya yönelik yeni çözümlerini ilk kez sergiledi. Sapmaz Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Sapmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, faaliyete 2014 yılında eğitim çalışmalarıyla başladıklarını söyledi.