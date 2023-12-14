Savunma sanayiinde dev adım! Tüm dünya bunu hayran hayran izleyecek

"Birincisi bu sistem oldukça ilkel. Çünkü çok yüksekten atsanız hedefi vuramazsınız, muhtemelen bir rüzgar etkisiyle sağlaya sola sapma gösterecektir. İkincisi yere düştüğünde çarpma etkisiyle patlayacağından dolayı yer yumuşaksa patlamaz bile. Patlama durumunda da yer yüzeyi bunun etkisinin yaklaşık yüzde 30-40'ını absorbe eder. Dolayısıyla tam performans alamazsınız. DROKET ile aynı patlama etkisini oluşturabilecek hacmi, güdümlü hale getirdik. Yatayda gitme kabiliyeti olmadığı için roket, dron gibi havada asılı kalamadığı için de dron değil. İkisi arasında bir ürün olduğu için ismine DROKET diyoruz. Arkasında bir itki kuvveti oluşturan sistemi var. Kendi ağırlığıyla değil o itkinin etkisiyle hızlanıyor, ivmeleniyor. Orta kısmında parçacık tesirli bir patlayıcısı var. Bu tamamen elektronik fünyeye sistemiyle çalışıyor. Dolayısıyla istediğiniz yerde ve anda patlatabilirsiniz. Ön tarafına koyduğumuz mesafe ölçer sensör ile bunu yere istediğimiz mesafede patlatabilme imkanına sahibiz otonom olarak. Aynı zamanda ön taraftaki kamerayla görüntü işleme yöntemiyle hareketli ya da sabit objeyi takip edebilme kabiliyetimiz var. Bütün sistemi, patlayıcı etkisi maksimum olabilecek şekilde tasarladık."