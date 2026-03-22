Savunma devi programdaki yerini perçinledi! Gökyüzünün canavarları F-35’ler için 190 milyon dolarlık dev anlaşma

Norveçli savunma şirketi Kongsberg, F-35 savaş uçağı programı kapsamında kritik bileşenlerin üretimi için Lockheed Martin ile 190 milyon dolarlık dev bir sözleşme imzaladı. Anlaşma uyarınca 2030 yılına kadar üretilecek olan F-35’lerin dikey ön kenarları ve iniş takımı panelleri Kongsberg’in ileri teknoloji tesislerinde imal edilecek. Bu sözleşme, Norveçli şirketin küresel havacılık tedarik zincirindeki stratejik konumunu güçlendirirken F-35 programının geleceğine olan güveni de tazeledi.