Dünya
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Savunma devi programdaki yerini perçinledi! Gökyüzünün canavarları F-35’ler için 190 milyon dolarlık dev anlaşma

Norveçli savunma şirketi Kongsberg, F-35 savaş uçağı programı kapsamında kritik bileşenlerin üretimi için Lockheed Martin ile 190 milyon dolarlık dev bir sözleşme imzaladı. Anlaşma uyarınca 2030 yılına kadar üretilecek olan F-35’lerin dikey ön kenarları ve iniş takımı panelleri Kongsberg’in ileri teknoloji tesislerinde imal edilecek. Bu sözleşme, Norveçli şirketin küresel havacılık tedarik zincirindeki stratejik konumunu güçlendirirken F-35 programının geleceğine olan güveni de tazeledi.

Anlaşmanın, F-35 savaş uçağının 20 ila 22’nci üretim partilerine yönelik teslimatları içerdiği ve uçağın üç modelini de kapsadığı aktarıldı. Bu kapsamda üretilecek bileşenler arasında dikey ön kenarlar ve ana iniş takımı kaplama panelleri yer aldığı bildirildi.

Parçaların, Kongsberg’in Norveç’teki ileri üretim tesislerinde üretileceği ifade edildi. Söz konusu teslimatların, F-35 savaş uçağının üretimini destekleyen küresel tedarik zincirinin bir parçasını oluşturduğu kaydedildi.

Sözleşmenin, Kongsberg’in F-35 programı kapsamında Lockheed Martin için uzun vadeli bir sanayi ortağı olarak rolünü pekiştirdiği bildirildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın uluslararası tedarik ağına katılımın sürdüğünü teyit ettiği ifade edildi.

Anlaşmanın, Kongsberg’in küresel F-35 programındaki konumunu güçlendirdiği ve kritik uçak bileşenlerinin üretimine yönelik faaliyetlerini uzattığı belirtildi.

Ayrıca sözleşmenin, Norveçli savunma şirketi ile Lockheed Martin arasındaki uzun süredir devam eden sanayi iş birliğini ortaya koyduğu aktarıldı.

