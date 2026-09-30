Savaş uçakları Türkiye'ye karşı havalandı: Bir şafak vakti geleceğiz
Yunanistan’a ait iki F-16 Viper savaş uçağı kritik noktada alçak uçuş yaptı. Söz konusu anlar Rum medyası tarafından provokasyon malzemesi yapıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunanistan’a ait iki F-16 Viper savaş uçağı kritik noktada alçak uçuş yaptı. Söz konusu anlar Rum medyası tarafından provokasyon malzemesi yapıldı.
Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Yunanistan’a ait iki F-16 Viper savaş uçağı, Rumların “özgürlük” bayramı nedeniyle düzenlenen törende Güney Kıbrıs semalarında alçak uçuş yaptı.
Rum medyası ve sosyal medyada görüntüler, “savaş” sloganlarıyla paylaşılırken, uçakların Beşparmak Dağları’ndaki KKTC ve Türkiye bayraklarıyla aynı karelerde gösterilmesi dikkat çekti.
Bazı paylaşımlarda görüntülere, “Bir şafak vakti geleceğiz, Beşparmak’ta ışıklar yanacak; Kıbrıs Yunanistan’dır, tek ruh” ifadelerinin yer aldığı şarkının eklenmesi, Ankara ve KKTC’ye yönelik provokatif mesajlar olarak değerlendirildi.
Görüntüler, Kıbrıs meselesi üzerinden gerilimi artırabilecek sembolik bir mesaj niteliği taşıması nedeniyle sosyal medyada büyük tepki çekti.
Özellikle KKTC ve Türkiye bayraklarının hedef alınarak görüntülerin yeniden kurgulanması, Kıbrıs’taki siyasi ve askeri gerilimlerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.
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