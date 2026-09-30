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Savaş uçakları Türkiye'ye karşı havalandı: Bir şafak vakti geleceğiz

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Savaş uçakları Türkiye'ye karşı havalandı: Bir şafak vakti geleceğiz

Yunanistan’a ait iki F-16 Viper savaş uçağı kritik noktada alçak uçuş yaptı. Söz konusu anlar Rum medyası tarafından provokasyon malzemesi yapıldı.

#1
Foto - Savaş uçakları Türkiye'ye karşı havalandı: Bir şafak vakti geleceğiz

Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Yunanistan’a ait iki F-16 Viper savaş uçağı, Rumların “özgürlük” bayramı nedeniyle düzenlenen törende Güney Kıbrıs semalarında alçak uçuş yaptı.

#2
Foto - Savaş uçakları Türkiye'ye karşı havalandı: Bir şafak vakti geleceğiz

Rum medyası ve sosyal medyada görüntüler, “savaş” sloganlarıyla paylaşılırken, uçakların Beşparmak Dağları’ndaki KKTC ve Türkiye bayraklarıyla aynı karelerde gösterilmesi dikkat çekti.

#3
Foto - Savaş uçakları Türkiye'ye karşı havalandı: Bir şafak vakti geleceğiz

Bazı paylaşımlarda görüntülere, “Bir şafak vakti geleceğiz, Beşparmak’ta ışıklar yanacak; Kıbrıs Yunanistan’dır, tek ruh” ifadelerinin yer aldığı şarkının eklenmesi, Ankara ve KKTC’ye yönelik provokatif mesajlar olarak değerlendirildi.

#4
Foto - Savaş uçakları Türkiye'ye karşı havalandı: Bir şafak vakti geleceğiz

Görüntüler, Kıbrıs meselesi üzerinden gerilimi artırabilecek sembolik bir mesaj niteliği taşıması nedeniyle sosyal medyada büyük tepki çekti.

#5
Foto - Savaş uçakları Türkiye'ye karşı havalandı: Bir şafak vakti geleceğiz

Özellikle KKTC ve Türkiye bayraklarının hedef alınarak görüntülerin yeniden kurgulanması, Kıbrıs’taki siyasi ve askeri gerilimlerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

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