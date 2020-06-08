Savaş uçakları internet üzerinden satışa çıkarıldı

2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana birçok ülke tarafından hava kuvvetleri için üretilen binlerce uçak, kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra depolama alanlarına çekiliyor ya da imha ediliyor. Bazı koleksiyonerler ve uçak meraklıları, bu uçakları satın alıp, bakımlarını yaptırdıktan sonra tekrar uçuruyor. SİLAHSIZLANDIRILIYOR Sivil kullanım amacıyla alınan uçaklar, silah sistemleri ve üzerlerindeki askeri ürünler sökülerek, silahsızlandırılıyor. Sivil uçak olarak kaydedilen uçaklar, daha sonra da çeşitli sebeplerle satışa sunuluyor. Günümüzde binlerce askeri uçak internet üzerinden satılıyor. Çeşitli havacılık sitelerinde, ABD yapımı 1980 yılında üretilen F16 avcı uçağı, 1986 yılında Sovyetler Birliği dağılmadan önce üretilen MIG 29 avcı uçağı ve 1959 yılında üretilen F4 Phantom avcı uçağı satılık ilanına konulanlar arasında dikkati çekiyor.