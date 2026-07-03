Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği Ukrayna'ya 'o teknolojiyi verin' dediler: Kiev önce kabul etti, sonra bakın ne yaptı

Kosiniak-Kamysz’e göre Ukrayna yönetimi ilk aşamada bu öneriyi kabul etti ancak daha sonra anlaşmadan çekildi. Kosiniak-Kamysz konuşmasında, “MiG’ler karşılığında dronlar önerdim. Ukraynalılar başlangıçta kabul etti ancak anlaşmaya uymadı. Bu nedenle MiG’ler de verilmeyecek. Dronlar olmadığı için MiG’ler de yok.” İfadelerini kullandı.