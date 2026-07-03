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Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği Ukrayna'ya 'o teknolojiyi verin' dediler: Kiev önce kabul etti, sonra bakın ne yaptı

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Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği Ukrayna'ya 'o teknolojiyi verin' dediler: Kiev önce kabul etti, sonra bakın ne yaptı

Türkiye'nin Rusya savaşından insansız hava araçları teknolojisi konusunda yardımcı olduğu Ukrayna'ya şaşırtan bir teklif yapıldı. Avrupa ülkesi, MiG-29'lara karşılık Kiev'den İHA teknolojisini istedi.

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Foto - Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği Ukrayna'ya 'o teknolojiyi verin' dediler: Kiev önce kabul etti, sonra bakın ne yaptı

Polonya Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz, Ukrayna‘ya MiG-29 savaş uçaklarının verilmesi için karşılıklı faydaya dayalı bir iş birliği modeli önerdiklerini söyledi.

#2
Foto - Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği Ukrayna'ya 'o teknolojiyi verin' dediler: Kiev önce kabul etti, sonra bakın ne yaptı

Bakan, Polonya‘nın Ukrayna’ya MiG-29 savaş uçaklarını devretmesi karşılığında; Ukrayna’nın sahip olduğu İHA teknolojileri, üretim kabiliyeti, operasyonel tecrübe ve teknik bilgi birikimini Polonya ile paylaşmasının planlandığını ifade etti.

#3
Foto - Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği Ukrayna'ya 'o teknolojiyi verin' dediler: Kiev önce kabul etti, sonra bakın ne yaptı

Kosiniak-Kamysz’e göre Ukrayna yönetimi ilk aşamada bu öneriyi kabul etti ancak daha sonra anlaşmadan çekildi. Kosiniak-Kamysz konuşmasında, “MiG’ler karşılığında dronlar önerdim. Ukraynalılar başlangıçta kabul etti ancak anlaşmaya uymadı. Bu nedenle MiG’ler de verilmeyecek. Dronlar olmadığı için MiG’ler de yok.” İfadelerini kullandı.

#4
Foto - Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği Ukrayna'ya 'o teknolojiyi verin' dediler: Kiev önce kabul etti, sonra bakın ne yaptı

Polonya Savunma Bakanı, Ukrayna’nın insansız hava araçları alanında dünyanın en önemli bilgi birikimlerinden birine sahip olduğunu belirterek, alınan askeri destek karşılığında bu teknolojilerin en azından belirli ölçüde Polonya ile paylaşılmasının doğal bir beklenti olduğunu söyledi. Kosiniak-Kamysz, mevcut Polonya hükümetinin Ukrayna ile ilişkilerde tek taraflı yardımdan ziyade karşılıklı kazanıma dayalı bir yaklaşım benimsediğini vurguladı.

#5
Foto - Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği Ukrayna'ya 'o teknolojiyi verin' dediler: Kiev önce kabul etti, sonra bakın ne yaptı

Temmuz 2024’te Ukrayna ile Polonya arasında imzalanan ikili güvenlik anlaşması kapsamında, Polonya’nın en az 14 adet MiG-29 savaş uçağını Ukrayna’ya devretmesi ihtimali gündeme gelmişti. Plan kapsamında MiG-29’ların, Polonya Hava Kuvvetleri’nin ABD yapımı F-35 savaş uçaklarını teslim almaya başlamasının ardından envanterden çıkarılarak Ukrayna’ya aktarılması öngörülüyordu.

#6
Foto - Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği Ukrayna'ya 'o teknolojiyi verin' dediler: Kiev önce kabul etti, sonra bakın ne yaptı

Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen MiG-29, çift motorlu dördüncü nesil bir savaş uçağı olarak öne çıkıyor. Yaklaşık Mach 2,25 azami hıza ulaşabilen platform, dokuz silah istasyonunda 4 tondan fazla mühimmat taşıyabiliyor. Hava üstünlüğü görevleri için tasarlanan uçak, R-73 ve R-27 hava-hava füzeleri ile 30 mm dahili top sistemiyle donatılıyor. Ukrayna, Sovyetler Birliği’nden miras kalan MiG-29 savaş uçaklarını halen aktif olarak kullanıyor. Savaş boyunca Slovakya ve Polonya’dan da ilave MiG-29’lar teslim alan Ukrayna, bu platformları Batı mühimmatlarıyla uyumlu hale getirerek hava savunma baskılama (SEAD), yakın hava desteği ve hassas taarruz görevlerinde kullanıyor.

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Foto - Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği Ukrayna'ya 'o teknolojiyi verin' dediler: Kiev önce kabul etti, sonra bakın ne yaptı

KAYNAK: SAVUNMASANAYİST

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