Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği Ukrayna'ya 'o teknolojiyi verin' dediler: Kiev önce kabul etti, sonra bakın ne yaptı

Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen MiG-29, çift motorlu dördüncü nesil bir savaş uçağı olarak öne çıkıyor. Yaklaşık Mach 2,25 azami hıza ulaşabilen platform, dokuz silah istasyonunda 4 tondan fazla mühimmat taşıyabiliyor. Hava üstünlüğü görevleri için tasarlanan uçak, R-73 ve R-27 hava-hava füzeleri ile 30 mm dahili top sistemiyle donatılıyor. Ukrayna, Sovyetler Birliği’nden miras kalan MiG-29 savaş uçaklarını halen aktif olarak kullanıyor. Savaş boyunca Slovakya ve Polonya’dan da ilave MiG-29’lar teslim alan Ukrayna, bu platformları Batı mühimmatlarıyla uyumlu hale getirerek hava savunma baskılama (SEAD), yakın hava desteği ve hassas taarruz görevlerinde kullanıyor.