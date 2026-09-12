Savaş alanında yer yerinden oynadı! Türk gururu AKINCI, Çin hava savunma sistemini tek atışta yok etti

Sudan'daki çatışmalarda sahadan gelen görüntüler, Bayraktar AKINCI TİHA'nın üstün taarruz yeteneğini bir kez daha gözler önüne sererek dünya savunma basınının odağına yerleşti. Sudan Ordusu emrindeki AKINCI, Hızlı Destek Kuvvetleri'ne ait olan ve Çin tarafından üretilen gelişmiş kısa menzilli hava savunma sistemi FK-2000'i kusursuz bir operasyonla imha etti. İHA'lara ve seyir füzelerine karşı koruma sağlayan bu kritik askeri sistemin Türk yapımı SİHA tarafından hedef alınması, hava savunma stratejilerindeki ezberleri tamamen bozdu.