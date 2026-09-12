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Savaş alanında yer yerinden oynadı! Türk gururu AKINCI, Çin hava savunma sistemini tek atışta yok etti

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Savaş alanında yer yerinden oynadı! Türk gururu AKINCI, Çin hava savunma sistemini tek atışta yok etti

Sudan'daki çatışmalarda sahadan gelen görüntüler, Bayraktar AKINCI TİHA'nın üstün taarruz yeteneğini bir kez daha gözler önüne sererek dünya savunma basınının odağına yerleşti. Sudan Ordusu emrindeki AKINCI, Hızlı Destek Kuvvetleri'ne ait olan ve Çin tarafından üretilen gelişmiş kısa menzilli hava savunma sistemi FK-2000'i kusursuz bir operasyonla imha etti. İHA'lara ve seyir füzelerine karşı koruma sağlayan bu kritik askeri sistemin Türk yapımı SİHA tarafından hedef alınması, hava savunma stratejilerindeki ezberleri tamamen bozdu.

#1
Foto - Savaş alanında yer yerinden oynadı! Türk gururu AKINCI, Çin hava savunma sistemini tek atışta yok etti

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar devam ederken, sahadan Bayraktar AKINCI TİHA’nın gerçekleştirdiği dikkat çekici bir operasyon daha geldi. 9 Eylül 2026’da paylaşılan görüntülere göre Sudan Ordusu’nun kullandığı AKINCI, RSF’nin elindeki Çin üretimi FK-2000 hava savunma sistemini hedef aldı. Görüntülerde AKINCI tarafından atılan mühimmatın sistem üzerinde doğrudan etkili olduğu ve FK-2000’in imha edildiği görülüyor.

#2
Foto - Savaş alanında yer yerinden oynadı! Türk gururu AKINCI, Çin hava savunma sistemini tek atışta yok etti

Operasyonda kullanılan mühimmatın tipi ise mevcut kaynaklarda kesin olarak açıklanmış değil. SavunmaSanayiST, mühimmatın ROKETSAN üretimi olduğunu belirtirken, daha önceki FK-2000 operasyonunda kullanılan mühimmatların MAM-L veya MAM-T olabileceğini değerlendirmişti.

#3
Foto - Savaş alanında yer yerinden oynadı! Türk gururu AKINCI, Çin hava savunma sistemini tek atışta yok etti

FK-2000, Çin tarafından geliştirilen tekerlekli kısa menzilli hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor. Sistem, 8×8 tekerlekli bir araç üzerinde füze ve uçaksavar topunu bir araya getiren entegre bir hava savunma mimarisine sahip. SavunmaSanayiST’nin aktardığı teknik verilere göre FK-2000’in angajman menzili yaklaşık 1,2 ile 25 kilometre arasında değişiyor.

#4
Foto - Savaş alanında yer yerinden oynadı! Türk gururu AKINCI, Çin hava savunma sistemini tek atışta yok etti

Bu sınıftaki sistemlerin temel görevi; İHA’lar, seyir füzeleri ve düşük irtifada uçan diğer hava hedeflerine karşı birlikleri ve kritik tesisleri korumak. Dolayısıyla AKINCI’nın böyle bir sistemi hedef alarak imha etmesi, yalnızca bir kara hedefinin vurulmasından öte, hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesine yönelik bir görev olarak dikkat çekiyor.

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