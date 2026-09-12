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Bütün öğrenci ve velileri ilgilendiriyor! Okulların açılış saati değişti

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Bütün öğrenci ve velileri ilgilendiriyor! Okulların açılış saati değişti

İstanbul Valiliği, 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılı öncesi alınan tedbirleri açıkladı. Tedbirler kapsamında 2.469 Emniyet ekibi, 335 jandarma ekibi, görevalırken, pazartesi günü okullarda eğitim 10.00’da başlayıp 15.00’te sona erecek.

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Foto - Bütün öğrenci ve velileri ilgilendiriyor! Okulların açılış saati değişti

İstanbul Valiliği 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılında alınan tedbirleri açıkladı. Yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 719 noktada, 1.276 ekip, 207 MTS ve 2.469 personelle okul tedbirleri alınacağı açıklanırken yıl boyunca alınan önlemlerin devam edeceği belirtildi. 239 okula, 229 "Okul Kolluk Görevlisi", 2620 okula, 470 "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi, 1493 okula, 578 ekip "Okul Giriş Çıkış saatlerinde" sabit olarak görevlendirildi.

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Foto - Bütün öğrenci ve velileri ilgilendiriyor! Okulların açılış saati değişti

Yapılan açıklamada ayrıca, 14- 25 Eylül tarihleri arasında 50 ekip (Okul Çevresinde Bulunan Önemli Kavşak ve Meydanlar) ile 100 noktada (okul önü, çevresi ve giriş/çıkış saatlerinde ring halinde) olmak üzere toplam 100 personel ile genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla tedbirleri alınacağı açıklandı.

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Foto - Bütün öğrenci ve velileri ilgilendiriyor! Okulların açılış saati değişti

Jandarma bölgesinde yer alan okullar için jandarma ekiplerinin çalışmaları için, "Sorumluluk bölgesindeki okullarda ve okul çevrelerinde toplam 114 tim ve 335 personelle çok yönlü güvenlik, trafik ve asayiş uygulaması yapılacaktır. 07.30-09.30, 12.30-13.30 ile 15.00-18.00 yoğunlaştırılmış Trafik Jandarması Timleri tarafından okul servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetini en üst düzeyde tutmasını sağlayacak ve servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi, yakalanma risk duygusunun artırılması amacıyla "Okul Servis Araçlarına Yönelik Özel Denetim" gerçekleştirilecek, 07.30-18.00 saatleri arasında, en az 2 saat sürecek şekilde ve üç ayrı zaman diliminde, tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve öğrenci yurtlarının çevrelerinde asayiş timleri tarafından okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara, bu yerlerin yakınındaki parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol/tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili işletmeler, iddia/ganyan bayileri, kahvehaneler, internet kafeler, elektronik oyun salonları vb. umuma açık yerlerde çocuk ve gençlerle ilgili denetim yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Foto - Bütün öğrenci ve velileri ilgilendiriyor! Okulların açılış saati değişti

İl Tarım ve orman Müdürlüğü, okulların açılacağı 14 Eylül 2026 günü 10.00-15.00 saatleri arasında okul kantinlerinde hijyen denetimleri gerçekleştirileceği açıklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada 19 bin servis aracı ve çocuklarını okula götürmek isteyen velilerin de trafiğe çıkacağı göz önüne alınarak ilk güne özel saat düzenlenmesi getirildi.

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Foto - Bütün öğrenci ve velileri ilgilendiriyor! Okulların açılış saati değişti

Açıklamada düzenleme için, "Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 14.09.2026 Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi - özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00 - 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Foto - Bütün öğrenci ve velileri ilgilendiriyor! Okulların açılış saati değişti

Ayrıca yapılan açıklamada öğrencilerin güvenli giriş çıkışlarının sağlanmasına ve okul bahçelerindeki güvenlik ve koordinasyona katkı sunacak 3 bin 13 bahçe görevlisi de 14 Eylül Pazartesi günü göreve başlayacağı belirtilirken "Bahçe görevlilerine gerekli eğitimin polisler tarafından verileceği belirtildi. Öte yandan, 8 bin 500 temizlik personelinin 14 Eylül itibariyle okullarda göreve başlayacağı da açıklandı.

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Yorumlar

Erkan Bayındır

Sürekli böyle olmalı
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