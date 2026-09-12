Güzergahında Türkiye de var! Tarihi operasyon tamamlandı, denizin dibine tam 380 kilometrelik dev hat çekildi

Hazar Denizi'nin altındaki 380 kilometrelik bölüm yalnızca Kazakistan ile Azerbaycan arasında uzanıyor. Ancak bu hat, Orta Asya ile Avrupa arasında kurulmakta olan çok daha büyük bir dijital koridorun parçasını oluşturuyor. Kazakistan tarafından gelen veri Hazar Denizi'nin altından Azerbaycan'a ulaştıktan sonra kara bağlantıları üzerinden Gürcistan ve Türkiye yönüne taşınacak.