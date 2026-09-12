  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp! Fenerbahçeliler anında fark etti Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? İşte rakamlar... Depremin izleri siliniyor! Hatay İskenderun sahili küllerinden doğdu! Küresel piyasayı zangır zangır sallıyorlar! Çin ve Kore Adana’nın önünde eğildi Sebebi herkesi şaşkına çevirdi! 4 metrelik 20 bin dev lastiği toprağa gömdüler, şimdi darphane gibi para basıyorlar Çölyak hastalarına da uygun! KOSGEB desteğiyle geleneksel lezzeti yeniden yorumladı Bütün öğrenci ve velileri ilgilendiriyor! Okulların açılış saati değişti Yazıcıoğlu dosyası hakkında Destici'den çarpıcı yorum Ölümcül rapor! İstanbul’da her 2 binadan 1'i yüksek riskli!
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Güzergahında Türkiye de var! Tarihi operasyon tamamlandı, denizin dibine tam 380 kilometrelik dev hat çekildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Güzergahında Türkiye de var! Tarihi operasyon tamamlandı, denizin dibine tam 380 kilometrelik dev hat çekildi

Azerbaycan ile Kazakistan arasında Hazar Denizi'nin tabanına döşenen 380 kilometre uzunluğundaki dev fiber optik kablo projesinde en zorlu ve kritik aşama başarıyla tamamlandı. Saniyede 400 terabitten fazla veri taşıma kapasitesine sahip bu devasa hat, Orta Asya'dan gelen verileri Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ve oradan da Avrupa'ya ulaştıracak. Yıl sonuna kadar tamamen faaliyete geçmesi planlanan bu stratejik dijital koridor, Türkiye'nin kıtalararası veri ağındaki merkezi konumunu doruk noktasına çıkaracak.

#1
Foto - Güzergahında Türkiye de var! Tarihi operasyon tamamlandı, denizin dibine tam 380 kilometrelik dev hat çekildi

Temmuz ayında başlayan çalışma haftalar boyunca aralıksız sürdürüldü. Deniz tabanına yerleştirilen kablo saniyede 400 terabitten fazla veri taşıyabilecek şekilde tasarlandı. Deniz altındaki bölümün tamamlanmasının ardından kıyı bağlantıları ve karadaki altyapı çalışmaları devam ediyor. Proje öncesinde Hazar Denizi'nin tabanı ayrıntılı şekilde incelendi ve kablonun geçeceği güvenli güzergâh belirlendi. Ardından dış etkilere karşı korumalı fiber optik kablo, bu iş için kullanılan özel kablo döşeme gemisiyle denize indirildi.

#2
Foto - Güzergahında Türkiye de var! Tarihi operasyon tamamlandı, denizin dibine tam 380 kilometrelik dev hat çekildi

20 bin tondan fazla deplasmana sahip gemide 70 kişilik ekip görev yaptı. Temmuz ayında başlayan kablo döşeme çalışmaları gece gündüz devam etti. Gemi belirlenen rota üzerinde ilerlerken kablo kontrollü biçimde Hazar Denizi'nin tabanına bırakıldı. Yaklaşık 380 kilometrelik kablonun Kazakistan kıyısına ulaşmasıyla projenin en zorlu bölümü tamamlandı. Ekipler şimdi hattı iki ülkedeki kara altyapısıyla birleştirmek ve sistemi kullanıma hazırlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

#3
Foto - Güzergahında Türkiye de var! Tarihi operasyon tamamlandı, denizin dibine tam 380 kilometrelik dev hat çekildi

Hazar Denizi'nin altındaki 380 kilometrelik bölüm yalnızca Kazakistan ile Azerbaycan arasında uzanıyor. Ancak bu hat, Orta Asya ile Avrupa arasında kurulmakta olan çok daha büyük bir dijital koridorun parçasını oluşturuyor. Kazakistan tarafından gelen veri Hazar Denizi'nin altından Azerbaycan'a ulaştıktan sonra kara bağlantıları üzerinden Gürcistan ve Türkiye yönüne taşınacak.

#4
Foto - Güzergahında Türkiye de var! Tarihi operasyon tamamlandı, denizin dibine tam 380 kilometrelik dev hat çekildi

Türkiye üzerinden devam eden bağlantının Avrupa'daki ağlarla birleşmesi planlanıyor. Böylece Türkiye, Asya'dan Avrupa'ya uzanan yeni veri güzergâhının geçiş noktalarından biri olacak. Projenin tamamı devreye girdiğinde Hazar'ın altındaki yeni kablonun saniyede 400 terabitten fazla veri taşıması hedefleniyor. Yüksek kapasitenin yanı sıra yeni güzergâhla Orta Asya ile Avrupa arasındaki veri aktarımında daha doğrudan ve düşük gecikmeli bir alternatif oluşturulması amaçlanıyor.

#5
Foto - Güzergahında Türkiye de var! Tarihi operasyon tamamlandı, denizin dibine tam 380 kilometrelik dev hat çekildi

Deniz altındaki kablonun döşenmesi tamamlanırken karadaki bağlantıların kurulması ve sistem testleri devam ediyor. Tüm altyapının tamamlanmasının ardından hattın 2026 yılı sonuna kadar tamamen faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ile komşu ülke arasında yeni sınır kapısı! Heyetler sahaya indi
Gündem

Türkiye ile komşu ülke arasında yeni sınır kapısı! Heyetler sahaya indi

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır geçişlerini rahatlatacak yeni proje için çalışmalar hız kazandı. Kapıkule’nin kuzeyinde “Kapıkule /..
Murat Alan’dan çifte standart çıkışı: Gökçek’in çocukları adliyeye gitti, onlar nerede?
Gündem

Murat Alan’dan çifte standart çıkışı: Gökçek’in çocukları adliyeye gitti, onlar nerede?

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, bugünkü köşe yazısında Melih Gökçek ve ailesi hakkındaki soruşturma ile Bülent Tezcan’ın kız..
Fenerbahçe'yi karıştıran iddialar! 'İsmail Kartal'ın neden istifa ettiğini açıklıyorum'
Spor

Fenerbahçe'yi karıştıran iddialar! 'İsmail Kartal'ın neden istifa ettiğini açıklıyorum'

Gazeteci Ersin Düzen, "İsmail Hoca'nın kulağına kendi yerine bir arayış olduğu duyumu geliyor" diyerek Kartal'ın istifa etme nedenini açıkla..
Şamil Tayyar’dan gündemi sarsacak İmralı bombası! Öcalan’ın lüks villasının detayları ortaya çıktı!
Gündem

Şamil Tayyar’dan gündemi sarsacak İmralı bombası! Öcalan’ın lüks villasının detayları ortaya çıktı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının ardından, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için İmralı’da hazırlanan lüks yapın..
Acı kayıp! A Milli yıldız hayatını kaybetti
Spor

Acı kayıp! A Milli yıldız hayatını kaybetti

A Milli Futsal Takımı'nın 34 yaşındaki oyuncusu Adem Küçükkartal, yaşamını yitirdi.
IMF tüm merkez bankalarını uyardı!
Ekonomi

IMF tüm merkez bankalarını uyardı!

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, 2022’deki hayat pahalılığı krizinin ardından başlayan dezenflasyon sürecinin son dönemde ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23