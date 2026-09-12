Güzergahında Türkiye de var! Tarihi operasyon tamamlandı, denizin dibine tam 380 kilometrelik dev hat çekildi
Azerbaycan ile Kazakistan arasında Hazar Denizi'nin tabanına döşenen 380 kilometre uzunluğundaki dev fiber optik kablo projesinde en zorlu ve kritik aşama başarıyla tamamlandı. Saniyede 400 terabitten fazla veri taşıma kapasitesine sahip bu devasa hat, Orta Asya'dan gelen verileri Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ve oradan da Avrupa'ya ulaştıracak. Yıl sonuna kadar tamamen faaliyete geçmesi planlanan bu stratejik dijital koridor, Türkiye'nin kıtalararası veri ağındaki merkezi konumunu doruk noktasına çıkaracak.