Suriye’den sonra sıra Irak’ta! PKK Sincar’da silah bırakıyor

Suriye’de SDG’nin feshedilmesinin ardından terör örgütü PKK’ya Irak’ta da yeni bir darbe geliyor. Irak yönetiminden yapılan açıklamaya göre PKK’nın Sincar’daki silahları devlete teslim edilecek, bölgedeki idari ve güvenlik yapısı federal hükümetin kontrolüne alınacak. Böylece Sincar’da yıllardır devam eden çok başlı güvenlik yapısının sona erdirilmesi hedefleniyor.