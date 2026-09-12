Suriye’den sonra sıra Irak’ta! PKK Sincar’da silah bırakıyor

“Silahlar yalnızca devletin tekelinde bulunacak” Sincar’da oluşturulacak yeni düzenin temel prensibinin silah üzerindeki devlet otoritesi olacağını vurgulayan Zeydi, güvenlikle ilgili kararların da tek merkezden alınacağını bildirdi. Zeydi, “Silahların yalnızca devlet tekelinde bulunması ve güvenlik kararının tekleştirilmesi, ilçe halkının korunması, istikrarın ve bölgenin geleceğinin güvence altına alınması adına temel bir esastır” ifadelerini kullandı. Örgüt mensupları için yeni süreç Irak yönetiminin planında örgüt mensuplarının geleceğine ilişkin düzenlemeler de bulunuyor. Zeydi, mevcut yapı içerisindeki kişilerin durumlarının yeniden değerlendirileceğini, gerekli şartları karşılayanların Irak yasaları çerçevesinde resmi güvenlik kurumlarına dahil edilebileceğini açıkladı. Sürecin denetlenmesi amacıyla üst düzey bir komisyon oluşturulması da kararlaştırıldı.