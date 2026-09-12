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Suriye’den sonra sıra Irak’ta! PKK Sincar’da silah bırakıyor

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Suriye’den sonra sıra Irak’ta! PKK Sincar’da silah bırakıyor

Suriye’de SDG’nin feshedilmesinin ardından terör örgütü PKK’ya Irak’ta da yeni bir darbe geliyor. Irak yönetiminden yapılan açıklamaya göre PKK’nın Sincar’daki silahları devlete teslim edilecek, bölgedeki idari ve güvenlik yapısı federal hükümetin kontrolüne alınacak. Böylece Sincar’da yıllardır devam eden çok başlı güvenlik yapısının sona erdirilmesi hedefleniyor.

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Foto - Suriye’den sonra sıra Irak’ta! PKK Sincar’da silah bırakıyor

Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecinde dikkat çeken yeni bir gelişme Irak’tan geldi. Suriye’de SDG’nin feshedilmesinin ardından bu kez terör örgütü PKK’nın Irak’ın Sincar bölgesindeki silahlı varlığına ilişkin önemli bir adım atılıyor. Irak yönetiminin açıkladığı plana göre PKK’nın Sincar’daki silahlarını devlete teslim etmesi ve bölgenin güvenlik ile idari yapısının tamamen federal hükümetin otoritesine bağlanması öngörülüyor.

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Foto - Suriye’den sonra sıra Irak’ta! PKK Sincar’da silah bırakıyor

Sincar’da silahlar devlete teslim edilecek Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, PKK’nın elindeki silahların devlete teslim edilmesine başlanacağını açıkladı. Zeydi, Sincar Dağı’nın idari ve güvenlik kurumlarıyla birlikte federal hükümetin kontrolüne geçeceğini belirterek bölgedeki silahlı ve idari çok başlılığın sona erdirileceği mesajını verdi. Irak yönetiminin planıyla birlikte Sincar’da devlet dışındaki silahlı yapıların hareket alanının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

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Foto - Suriye’den sonra sıra Irak’ta! PKK Sincar’da silah bırakıyor

“Silahlar yalnızca devletin tekelinde bulunacak” Sincar’da oluşturulacak yeni düzenin temel prensibinin silah üzerindeki devlet otoritesi olacağını vurgulayan Zeydi, güvenlikle ilgili kararların da tek merkezden alınacağını bildirdi. Zeydi, “Silahların yalnızca devlet tekelinde bulunması ve güvenlik kararının tekleştirilmesi, ilçe halkının korunması, istikrarın ve bölgenin geleceğinin güvence altına alınması adına temel bir esastır” ifadelerini kullandı. Örgüt mensupları için yeni süreç Irak yönetiminin planında örgüt mensuplarının geleceğine ilişkin düzenlemeler de bulunuyor. Zeydi, mevcut yapı içerisindeki kişilerin durumlarının yeniden değerlendirileceğini, gerekli şartları karşılayanların Irak yasaları çerçevesinde resmi güvenlik kurumlarına dahil edilebileceğini açıkladı. Sürecin denetlenmesi amacıyla üst düzey bir komisyon oluşturulması da kararlaştırıldı.

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Foto - Suriye’den sonra sıra Irak’ta! PKK Sincar’da silah bırakıyor

Suriye’nin ardından gözler Irak’a çevrildi Suriye’de SDG’nin feshedilmesinin ardından Sincar’da atılması planlanan adımlar, bölgedeki silahlı örgütlerin tasfiyesi açısından yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor. Planın uygulanmasıyla PKK’nın Sincar’daki silahlı varlığının sona erdirilmesi, güvenlik mekanizmasının Bağdat yönetiminde birleştirilmesi ve bölgenin idari yapısının yeniden merkezi hükümet çatısı altında şekillendirilmesi hedefleniyor.

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Yorumlar

Erkan Bayındır

Teşekkür ederim Akit benim 35 yıllık gazetem geçenlerde bir yazıda PKK nin şeklinde terör örgütünün jargonuna uyan bir yazı vardı bende hem yorum yaptım hemde gazetemi arayarak durumu bildirdim bu yazıda farkettimki düzeltilmiş

ata

tüh... psödomilliyetçiler bayağı üzülecek... hele ulusalcı falan... karayazılar bağlayacaklar... nerde o şehit cenazesinde babasına ağlayan bebeler... adamlar sabahtan akşama kadar bu olayın bitmesini ajite edip duruyorlar... yahu bütün doğuyu yok mu edecektik, ne yapacaktık....
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