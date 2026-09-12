Ölümcül rapor! İstanbul’da her 2 binadan 1'i yüksek riskli!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yürüttüğü hızlı tarama çalışması, kentteki yapı stokunun deprem karşısındaki riskini bir kez daha ortaya koydu. İncelenen yaklaşık 40 bin binanın 18 bin 800’ü “yüksek” veya “çok yüksek riskli” kategorisinde değerlendirildi. Riskli yapıların en yoğun olduğu ilçeler ise Avcılar ve Zeytinburnu olarak öne çıktı. Veriler, İstanbul’daki yapıların önemli bir bölümünün olası bir deprem karşısında ciddi risk taşıdığını gösterdi.