Satanist severler İstanbul'da kapıdan döndü, İslam ülkeleri sahne açtı!
Sahne gösterilerindeki karanlık, ürkütücü ve okült çağrışımlı semboller nedeniyle “satanik şov” eleştirilerinin hedefindeki Anyma'nın İstanbul konserine izin verilmezken, elektronik müzik projesine Arap ülkelerinde sahneler açılmaya devam ediyor. Daha önce Suudi Arabistan'da sahne alan Anyma'nın şimdi de 4 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de konser verecek olması tepki çekti. İslam dünyasının değerleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle eleştirilen gösterilere Müslüman ülkelerin kapılarını açması dikkat çekti.