Satanist severler İstanbul'da kapıdan döndü, İslam ülkeleri sahne açtı!

DAHA ÖNCE SUUDİ ARABİSTAN'DA DA SAHNE ALDI Tartışmanın dikkat çeken bir başka boyutu ise Anyma'nın Arap dünyasındaki etkinliklerinin Abu Dabi ile sınırlı olmaması. Elektronik müzik projesi daha önce Suudi Arabistan'da da sahne aldı. İslam'ın en kutsal iki şehrine ev sahipliği yapan Suudi Arabistan'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Anyma'ya kapılarını açması, sosyal medyada Müslüman ülkelerin son yıllardaki eğlence politikalarına yönelik eleştirileri beraberinde getirdi.