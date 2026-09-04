  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kocaeli'de toplu ulaşımda şok yenilik: 41G ile yeni dönem! Beşiktaş 2029 yılına sözleşmesi olan futbolcusunu bir kez daha kiraladı! Balık pazarı hareketlendi Fırat’ın bereketi Suriyelilerin yüzünü güldürdü İşte turşu suyu-bal karışımının etkileri: Özellikle sporcular tercih ediyor! İngiliz ordusunda tarihi kriz! 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana benzeri görülmedi Ezber bozan uyarı geldi: Yıllardır beyaz çikolata diye yiyorduk: Gerçek bambaşka çıktı “En hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir”: Kur’an bülbülleri icazet aldı Devler Ligi'ne neden yazılmadı? Kafalardaki soru: Kaan Ayhan'la neden uzatıldı? Büyükçekmece Belediyesi davasında yeni gelişme Mahkeme Hasan Akgün hakkında kararını verdi
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Satanist severler İstanbul'da kapıdan döndü, İslam ülkeleri sahne açtı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Satanist severler İstanbul'da kapıdan döndü, İslam ülkeleri sahne açtı!

Sahne gösterilerindeki karanlık, ürkütücü ve okült çağrışımlı semboller nedeniyle “satanik şov” eleştirilerinin hedefindeki Anyma'nın İstanbul konserine izin verilmezken, elektronik müzik projesine Arap ülkelerinde sahneler açılmaya devam ediyor. Daha önce Suudi Arabistan'da sahne alan Anyma'nın şimdi de 4 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de konser verecek olması tepki çekti. İslam dünyasının değerleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle eleştirilen gösterilere Müslüman ülkelerin kapılarını açması dikkat çekti.

#1
Foto - Satanist severler İstanbul'da kapıdan döndü, İslam ülkeleri sahne açtı!

Elektronik müzik dünyasının en çok tartışılan sahne projelerinden Anyma, kullandığı dev ekranlar, insan bedenleriyle bütünleşen dijital figürler ve karanlık sembolizmin hâkim olduğu gösterileriyle bir kez daha gündemde. İstanbul'da 12 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan Anyma konseri, organizasyonun sahne şovlarında kullanılan görüntüler üzerinden başlayan tartışmaların ardından iptal edildi.

#2
Foto - Satanist severler İstanbul'da kapıdan döndü, İslam ülkeleri sahne açtı!

Sosyal medyada gösterilerde kullanılan bazı figür ve sembollerin satanik ve okült çağrışımlar taşıdığı yönünde yoğun tepkiler yükselmişti. İstanbul Valiliğinin kararıyla organizasyonun gerçekleştirilmesine izin verilmedi.

#3
Foto - Satanist severler İstanbul'da kapıdan döndü, İslam ülkeleri sahne açtı!

İSTANBUL KAPIYI KAPATTI, ABU DABİ SAHNEYİ AÇTI Türkiye'deki kararın ardından Anyma'nın yeni konser adresinin Birleşik Arap Emirlikleri olması dikkat çekti. Anyma, 4 Aralık'ta Abu Dabi'deki Yas Gateway Park'ta, Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'si kapsamında düzenlenecek etkinlikte sahne alacak. Böylece Türkiye'de sahne gösterileri üzerinden büyük tartışmalara neden olan proje, Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu bir başka ülkede seyircinin karşısına çıkacak.

#4
Foto - Satanist severler İstanbul'da kapıdan döndü, İslam ülkeleri sahne açtı!

DAHA ÖNCE SUUDİ ARABİSTAN'DA DA SAHNE ALDI Tartışmanın dikkat çeken bir başka boyutu ise Anyma'nın Arap dünyasındaki etkinliklerinin Abu Dabi ile sınırlı olmaması. Elektronik müzik projesi daha önce Suudi Arabistan'da da sahne aldı. İslam'ın en kutsal iki şehrine ev sahipliği yapan Suudi Arabistan'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Anyma'ya kapılarını açması, sosyal medyada Müslüman ülkelerin son yıllardaki eğlence politikalarına yönelik eleştirileri beraberinde getirdi.

#5
Foto - Satanist severler İstanbul'da kapıdan döndü, İslam ülkeleri sahne açtı!

KARANLIK FİGÜRLER, DEVASA İNSANSI VARLIKLAR... Anyma'nın dünya çapında ses getiren gösterilerinin merkezinde dev LED ekranlarda sergilenen dijital sanat çalışmaları bulunuyor. Gösterilerde devasa insansı varlıklar, mekanik bedenler, karanlık figürler ve insanla makinenin birleşmesini konu alan distopik görüntüler kullanılıyor. Bu görsel dil, sanatçının konserlerinin çeşitli ülkelerde “okült” ve “satanik” sembolizm tartışmalarının merkezine yerleşmesine neden oldu. Ancak söz konusu görüntülerin satanizme ait olduğuna ilişkin değerlendirmeler yorum niteliğinde. Anyma'nın kendisini satanist olarak tanımladığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

#6
Foto - Satanist severler İstanbul'da kapıdan döndü, İslam ülkeleri sahne açtı!

“İSTANBUL İÇİN SAKINCALIYSA ABU DABİ'DE NEDEN SORUN DEĞİL?” Abu Dabi konserinin duyurulmasının ardından sosyal medyada Türkiye ile BAE arasında karşılaştırmalar yapılmaya başlandı. Kullanıcıların bir bölümü İstanbul'daki iptal kararını eleştirirken, bir bölümü ise tartışmalı sahne gösterilerine Müslüman ülkelerin kapılarının açılmasına tepki gösterdi. Paylaşımlarda özetle, “İstanbul'da tepki çeken gösteriye Abu Dabi neden sahne açıyor?” sorusu öne çıktı.

#7
Foto - Satanist severler İstanbul'da kapıdan döndü, İslam ülkeleri sahne açtı!

İSLAM ÜLKELERİNİN EĞLENCE POLİTİKALARI TARTIŞILIYOR Anyma örneği, Körfez ülkelerinde son yıllarda hızla büyüyen uluslararası konser ve eğlence sektörünü de yeniden tartışmaya açtı. Özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, küresel spor organizasyonları, festivaller ve dünyaca ünlü sanatçıların katıldığı büyük etkinliklerle uluslararası eğlence sektörünün önemli merkezlerinden biri haline geliyor.

#8
Foto - Satanist severler İstanbul'da kapıdan döndü, İslam ülkeleri sahne açtı!

Ancak İslam'ın ahlaki ve toplumsal değerleriyle uyuşmadığı düşünülen gösterilerin bu ülkelerde düzenlenmesi, muhafazakâr çevrelerde “Ekonomik ve turistik hedefler uğruna hangi sınırlar aşılabilir?” sorusunu beraberinde getiriyor. Türkiye'de yoğun tepkinin ardından kapıdan dönen Anyma'nın önce Suudi Arabistan'da, şimdi de Abu Dabi'de sahne bulması ise bu tartışmanın en çarpıcı örneklerinden biri haline geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski Türkiye artığı seküler cahil kendini rezil etti: Benim çocuğumu cuma namazına götüremezsiniiiiiz!
Gündem

Eski Türkiye artığı seküler cahil kendini rezil etti: Benim çocuğumu cuma namazına götüremezsiniiiiiz!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın herhangi bir zorunluluk içermeyen ‘okullarda Cuma Namazı düzenlemesini’ ‘çocuklara zorla Cuma namazı kıldırılacak..
Murat Alan yazdı: Devir tersine döndü! ABD şimdi Türkiye’den savaş gemisi istiyor
Gündem

Murat Alan yazdı: Devir tersine döndü! ABD şimdi Türkiye’den savaş gemisi istiyor

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, bugünkü köşe yazısında Türk savunma sanayisinin denizcilikte geçirdiği büyük dönüşümü kaleme..
Bilirkişi raporunda skandallar silsilesi… Alsu’da kaptan acemi, gözcü yok! İmamoğlu hayalet modunda!
Gündem

Bilirkişi raporunda skandallar silsilesi… Alsu’da kaptan acemi, gözcü yok! İmamoğlu hayalet modunda!

Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin bilirkişi ön raporu medyaya yansıdı. Raporda, kazaya sebebiyet veren Alsu'nun dümeni..
Bu görüntüleri Orkun Özeller ve Türker Ertürk görmesin: Devlet kurdu dedikleri YPG teslim oldu!
Dünya

Bu görüntüleri Orkun Özeller ve Türker Ertürk görmesin: Devlet kurdu dedikleri YPG teslim oldu!

“Sınırımızda DEAŞ olacağına PYD olsun” diyen emeli amiral Türker Ertürk ve “YPG devlet kurdu bile, artık hiçbir güç karşısında duramaz” diye..
Türkiye’ye doğru ilerleyen Rus uçağında beklenmedik gelişme: Acil koduyla inmesi yönünde emir verildi
Gündem

Türkiye’ye doğru ilerleyen Rus uçağında beklenmedik gelişme: Acil koduyla inmesi yönünde emir verildi

Rusya'dan Antalya'ya doğru hareket eden Rus uçağında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Havacılık yetkilileri uçağın indirilmesi yönünde karar..
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: Girne'den bir acı haber daha… Ölü sayısı 10’a yükseldi
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: Girne'den bir acı haber daha… Ölü sayısı 10’a yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne'de meydana gelen faciada kayıp 19 kişiden birinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23