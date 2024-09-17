2024-09-17 11:20:50 Sarsılmaz, yeni nesil ürünleriyle Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı’nda
Türkiye’nin en büyük ateşli silah üreticisi Sarsılmaz Silah Sanayi, 18-22 Eylül tarihleri arasında Güney Afrika’da düzenlenecek olan Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı’nda (AAD) sektörün önemli aktörleriyle buluşacak. Avrupa’nın en büyük ateşli silah üreticileri arasında yer alan Sarsılmaz, Afrika kıtasının tek havacılık ve savunma sanayi fuarında yeni nesil tabanca, piyade tüfeği ve makineli tüfek modellerini sergileyecek.