Sarsılmaz, yeni nesil ürünleriyle Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı’nda

Savunma sanayinde 150 yıla yaklaşan deneyimini teknolojiye dayalı gelişim anlayışıyla bir araya getiren Sarsılmaz, modern ve entegre üretim tesisleri, geniş ürün yelpazesi ve mühendislik gücüyle dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alıyor. Sarsılmaz’ın geliştirdiği 300’ün üzerinde askeri ve sivil model, 80’den fazla ülkenin silahlı kuvvetleri, emniyet teşkilatları ve sivil kullanıcıları tarafından tercih ediliyor. Sarsılmaz, yılda 440 bin tabanca ve 120 binin üzerinde askeri tüfek üretim kapasitesiyle Avrupa’nın en büyükleri arasında yer alıyor.