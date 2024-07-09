Şarj aletiyle yattı, sabah olanları görünce hastaneye attı kendini!

Doktor Dominik Levigne, böyle bir vakanın son derece nadir görülen bir durum olduğunu söyledi. "Cildin pH değeri, elektrotlarla terin nemi uzun süre temas halinde olduğu zaman değişir. Bu da normal yanığa değil kimyasal yanığa neden olur. Kişi bunu ilk başta hissetmez." Estetik uzmanı doktor, "Hasar ancak birkaç saat sonra ortaya çıkıyor" diyor. Bu yüzden kişi derin bir uykuda olur ve uyanma şansı hiç olmaz." dedi. Estetik uzmanı doktor, "Hasar ancak birkaç saat sonra ortaya çıkıyor" diyor. Bu yüzden kişi derin bir uykuda olur ve uyanma şansı hiç olmaz." dedi. Üçüncü derece yanıklar her zaman endişe verir. Ancak kalp ya da beyin riski yoktur. Bu yüzden kendi kendine iyileşecektir.