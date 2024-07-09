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Türkiye
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Şarj aletiyle yattı, sabah olanları görünce hastaneye attı kendini!

2024-07-09 15:26:49
Şarj aletiyle yattı, sabah olanları görünce hastaneye attı kendini!

Telefonunu şarj ederek yatan genç şahıs üçüncü derece yanıkla uyandı. Doktorlara göre bacağında simsiyah bir delikle uyanması nadir görülen bir durumdu.

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Foto - Şarj aletiyle yattı, sabah olanları görünce hastaneye attı kendini!

Bir adam, sıradan bir gece geçireceğini düşünerek yatağına uzandı ancak sabah bir delikle uyandı.

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Foto - Şarj aletiyle yattı, sabah olanları görünce hastaneye attı kendini!

İlk başta acı vericiydi ancak zaman geçtikçe durum da kötüleşmişti. "Yaranın kendi kendine geçeceğini sandım ancak daha da kötüleşince acile geldim" Sol dizinin iç kısmında kömür gibi siyahlaşmış bir delik vardı. "Şarj cihazının yanında uyumuştum. Doktorun bana söylediği şu oldu: Vücudun çok az iletkendi ve sabaha kadar elektrik beni yavaş yavaş yakmıştı!" "Telefonu şarj ederken uyumanın bu kadar tehlikeli olabileceğini bilmiyordum" Yara bir yıldır kapanmıyor. Adam bu konuda diğer insanları bilinçlendirmeye çalışıyor.

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Foto - Şarj aletiyle yattı, sabah olanları görünce hastaneye attı kendini!

Doktor Dominik Levigne, böyle bir vakanın son derece nadir görülen bir durum olduğunu söyledi. "Cildin pH değeri, elektrotlarla terin nemi uzun süre temas halinde olduğu zaman değişir. Bu da normal yanığa değil kimyasal yanığa neden olur. Kişi bunu ilk başta hissetmez." Estetik uzmanı doktor, "Hasar ancak birkaç saat sonra ortaya çıkıyor" diyor. Bu yüzden kişi derin bir uykuda olur ve uyanma şansı hiç olmaz." dedi. Estetik uzmanı doktor, "Hasar ancak birkaç saat sonra ortaya çıkıyor" diyor. Bu yüzden kişi derin bir uykuda olur ve uyanma şansı hiç olmaz." dedi. Üçüncü derece yanıklar her zaman endişe verir. Ancak kalp ya da beyin riski yoktur. Bu yüzden kendi kendine iyileşecektir.

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