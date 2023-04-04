Sarımsağı bir de böyle deneyin! Şifa saçıyor

Yastık altına sarımsak koyma yöntemi oldukça geleneksel ve yıllardır devam eden bir yöntem aslında. Sarımsak ile uyursanız, uykusuzluk derdinizi kökten halletmiş olursunuz. Hem uykusuzluk sorununuz hallolur hem de daha kaliteli bir uyku çekersiniz. Sarımsağın içinde bulunan aromolar ve kükürt kokusu sakinleştirir. Daha sağlıklı bir uyku çekmenizi sağlar. Yastığınızdan süzülen kokular uykuya dalmanızı kolaylaştırır.