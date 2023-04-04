  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
10
Sarımsağı bir de böyle deneyin! Şifa saçıyor

2023-04-04 21:15:11
Sarımsağı bir de böyle deneyin! Şifa saçıyor

Sağlığa büyük katkı sağlayan sarımsak, yastık altına konulduğunda şifa saçıyor.

#1
Foto - Sarımsağı bir de böyle deneyin! Şifa saçıyor

Doğanın mucizeleri arasında yer alan sarımsak, faydalarıyla dikkatleri üzerine çeken bir besin olarak öne çıkıyor.

#2
Foto - Sarımsağı bir de böyle deneyin! Şifa saçıyor

Yemeklerden ve sofralarımızdan eksik etmediğimiz sarımsak, kanserli hücrelerle savaşma noktasında kişiye destek oluyor. Çağımızın hastalıklarından olan kanserle savaşan sarımsağı yastık altına koyduğunuz zaman ise birbirinden farklı faydalarını göstermeye başlıyor.

#3
Foto - Sarımsağı bir de böyle deneyin! Şifa saçıyor

Yastık altına sarımsak koyma yöntemi oldukça geleneksel ve yıllardır devam eden bir yöntem aslında. Sarımsak ile uyursanız, uykusuzluk derdinizi kökten halletmiş olursunuz. Hem uykusuzluk sorununuz hallolur hem de daha kaliteli bir uyku çekersiniz. Sarımsağın içinde bulunan aromolar ve kükürt kokusu sakinleştirir. Daha sağlıklı bir uyku çekmenizi sağlar. Yastığınızdan süzülen kokular uykuya dalmanızı kolaylaştırır.

#4
Foto - Sarımsağı bir de böyle deneyin! Şifa saçıyor

Yine sarımsak sayesinde daha dinç bir sabaha uyanırsınız. Algılarınız açık olur ve rahat bir gün geçirirsiniz. Sarımsakta bulunan allisin, bulaşıcı bakterilerin insan vücudunda gelişmesine izin veren 2 grup fermenti bloke eder. Düzenli olarak yastığınızın altına sarımsak koyarsanız hasta olma ihtimaliniz de azalır.

#5
Foto - Sarımsağı bir de böyle deneyin! Şifa saçıyor

Odanızda sarımsak bulunması, sabah bu koku ile uyanmanıza ya da sizin sarımsak kokmanıza neden olmaz. Bunun dışında da böceklerden kurtulmak için yine yastığınızın altına sarımsak koyabilirsiniz.

#6
Foto - Sarımsağı bir de böyle deneyin! Şifa saçıyor

Yastığın altına koyduğunuz sarımsak, burun tıkanıklığını gidermeye de yardımcı olur. Bu yöntem uzun sürer ancak zamanla burun tıkanıklığından kurtulup, daha rahat nefes alabilirsiniz. Sarımsağın besin değeri 100 gram sarımsakta ortalama olarak 149 kalori bulunmaktadır. Ayrıca sarımsağın besin değerleri ise şu şekilde;

#7
Foto - Sarımsağı bir de böyle deneyin! Şifa saçıyor

100 gram sarımsak için; Su: 58,58 g Enerji: 149 kcal Protein: 6.36 g Toplam yağ: 0.5 g Karbonhidrat: 33.06 g Lif: 2.1 g

#8
Foto - Sarımsağı bir de böyle deneyin! Şifa saçıyor

Toplam şeker: 1 g Kalsiyum: 181 mg Demir: 1.7 mg Magnezyum: 25 mg Fosfor: 153 mg Potasyum: 401 mg Sodyum: 17 mg Çinko: 1.16 mg C vitamini, toplam askorbik asit: 31,2 mg Tiamin: 0.2 mg Riboflavin: 0.11 mg Niasin: 0.7 mg B-6 Vitamini: 1.24 mg Folat, DFE: 3 µg B-12 Vitamini: 0 µg A Vitamini, RAE: 0 µg A Vitamini, İÜ: 9 İÜ

#9
Foto - Sarımsağı bir de böyle deneyin! Şifa saçıyor

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.08 mg D Vitamini (D2 + D3): 0 µg D vitamini: 0 IU K Vitamini (filokinon): 1.7 µg Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.09 g Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.25 g Yağ asitleri, toplam trans: 0 g Kolesterol: 0 mg Kafein: 0 mg

Fox TV'nin algı operasyonunu vatandaş bozdu
Aktüel

Fox TV'nin algı operasyonunu vatandaş bozdu

Depremin vurduğu Adıyaman'da provokatif haberler yapmaya çalışan Fox TV'yi kayıt altına alan bir vatandaş, konuşan muhtarların ve vatandaşla..
O ülkede Yuan doları geçti! Bu uyarı niteliğinde: Böyle giderse Çin için tarihin en büyük etkisi olacak
Ekonomi

O ülkede Yuan doları geçti! Bu uyarı niteliğinde: Böyle giderse Çin için tarihin en büyük etkisi olacak

Yuan, dolar karşısında tarih bir seviyeye yakın devam ediyor. Çin yuanı, doları geçerek Ruslarda en çok işlem gören para birimi oldu. Uzman..
Medya

"Fesli deli" Kadir Mısıroğlu bunu da bildi! İster keramet deyin, ister öngörü

"Kılıçdaroğlu helalleşme, iftar, peygamber soyundan gelmek, Kur'an'ı ezbere bilmek gibi söylem ve eylemlerle kendisini halka kabul ettirmeye..
Türkiye'den müthiş başarı: Rus hava savunma sistemleri çaresiz kalacak!
Teknoloji

Türkiye'den müthiş başarı: Rus hava savunma sistemleri çaresiz kalacak!

AKINCI TİHA'dan atılan "İHA-230 füzesi"nin 140 kilometreden hedefi tam isabetle vurması Türkiye için yeni bir dönemin kapısını aralıyor. İHA..
Mesut Özil'den Erdoğan paylaşımı: Gurur duyuyoruz
Spor

Mesut Özil'den Erdoğan paylaşımı: Gurur duyuyoruz

Futbolu bırakan dünyaca ünlü isim Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Togg önünde çekilmiş fotoğrafını pa..
Pankartta bakın ne yazıyor! Müslümanlardan PSG taraftarına alkış
Spor

Pankartta bakın ne yazıyor! Müslümanlardan PSG taraftarına alkış

PSG taraftarları, açtıkları pankartla, Fransa Futbol Federasyonu'nun oruç yasağına tepki gösterdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23