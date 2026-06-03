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Spor
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Galatasaray'ın makinası geliyor diyorlar... Osimhen'in peşindeler: Bu sezon gitmeye sıcak bakıyor mu?
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Galatasaray'ın makinası geliyor diyorlar... Osimhen'in peşindeler: Bu sezon gitmeye sıcak bakıyor mu?

Galatasaray'ın gol makinası ve taraftarın sevgilisi olan Osimhen için gün geçmiyor ki, transfer iddiaları gelmesin... Son tahminlere göre, geliyor

#1
Foto - Galatasaray'ın makinası geliyor diyorlar... Osimhen'in peşindeler: Bu sezon gitmeye sıcak bakıyor mu?

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'e her geçen gün yeni bir talip çıkıyor. İspanyol basını o takımın golcüleri ayrılırsa yerini Osimhen'i transfer etmek istediklerini duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

#2
Foto - Galatasaray'ın makinası geliyor diyorlar... Osimhen'in peşindeler: Bu sezon gitmeye sıcak bakıyor mu?

İspanya La Liga'nın dev takımlarından Atletico Madrid'in, Julian Alvarez'in ayrılma ihtimaline karşılık Victor Osimhen'i gündemine aldığı öğrenildi.

#3
Foto - Galatasaray'ın makinası geliyor diyorlar... Osimhen'in peşindeler: Bu sezon gitmeye sıcak bakıyor mu?

Galatasaray'ın Osimhen'i kolay bırakmayacağı, Nijeryalı golcünün sarı-kırmızılılardan aldığı 15 milyon euroluk maaşın da kendisine talip olan kulüpler için sorun olduğu belirtildi.

#4
Foto - Galatasaray'ın makinası geliyor diyorlar... Osimhen'in peşindeler: Bu sezon gitmeye sıcak bakıyor mu?

İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde Osimhen'in sözleşmesinde bir fesih maddesinin olmadığı ancak Napoli ile yapılan anlaşmada 'Anti-İtalyan' cezasının yer aldığı belirtildi. Yani Galatasaray şayet 2027 yazına kadar Nijeryalı forveti Serie A takımlarından herhangi birine satarsa, Napoli'ye 70 milyon euro ceza ödemek zorunda kalacak.

#5
Foto - Galatasaray'ın makinası geliyor diyorlar... Osimhen'in peşindeler: Bu sezon gitmeye sıcak bakıyor mu?

AS'nin haberinde Osimhen'in, Ocak 2026'da Devler Ligi'nde oynanan Atletico Madrid maçı sonrasında İspanyol basınına yaptığı şu açıklamalarına yer verildi:

#6
Foto - Galatasaray'ın makinası geliyor diyorlar... Osimhen'in peşindeler: Bu sezon gitmeye sıcak bakıyor mu?

"Onları (Atletico Madrid) beğeniyorum. Antrenörlerinin her zaman hayranı oldum. Kendisiyle birkaç kez karşılaştım. Agresif oynuyorlar ve güçlü bir kimlikleri var. Antrenör uzun yıllardır orada olduğu için oyuncular da onun istediği şekilde oynamaya alışkın. Bu yüzden kendi performansımızı bu kadar övüyorum"

#7
Foto - Galatasaray'ın makinası geliyor diyorlar... Osimhen'in peşindeler: Bu sezon gitmeye sıcak bakıyor mu?

"Atlético dünyanın en iyi takımlarından biri ve onlara karşı aldığımız beraberlik, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."

#8
Foto - Galatasaray'ın makinası geliyor diyorlar... Osimhen'in peşindeler: Bu sezon gitmeye sıcak bakıyor mu?

Osimhen ile Atletico Madrid haricinde Avrupa'nın birçok üst düzey kulübü, bilhassa Manchester United'ın ilgilendiği de haberde son olarak vurgulandı.

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