Sarıgül soruşturmasında yeni dalga: Türkiye’nin dev holdinginin patronu tutuklandı
İstanbul’daki aklama soruşturmasında Sofu Altınbaş ile iş insanları İbrahim Avcı ve Ramazan Argün tutuklandı; 11 kişiye adli kontrol uygulandı.
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İstanbul’daki aklama soruşturmasında Sofu Altınbaş ile iş insanları İbrahim Avcı ve Ramazan Argün tutuklandı; 11 kişiye adli kontrol uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” soruşturmasında yeni kararlar çıktı. Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler sağlık kontrolü sonrası Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ile iş insanları İbrahim Avcı ve Ramazan Argün, tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine gönderildi. Hâkimlik, üç şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.
Dosyada 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Eyüp Birgün, Oktay Özkan, Erhan Naci İşözen, Mehmet Aygün ve Temel Aygün için ev hapsi kararı verilirken; Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkin, Turgut Alkan, Kenan Malkoç ve Selami Cengiz hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Serkan Korkutata ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Soruşturmanın, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi. Dosyada, paraların yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları inceleniyor. Müştekilerin beyanlarında 80 milyon avroluk sözleşme, 100 milyon avroluk havale işlemi, 1 milyar avroluk fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedilmesi ve 1,5 milyon avroluk tekne satışı gibi iddialar yer aldı. Müştekiler ayrıca, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel’e ilettikten sonra tehdit edildiklerini öne sürdü.
Başsavcılık daha önce müşteki ifadeleri, ses ve görüntü kayıtları ile elde edilen delillerin değerlendirilmesi sonucunda Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel’in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında işlem yapıldığını açıklamıştı. Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği bildirilmişti.
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