Sarıgül soruşturmasında yeni dalga: Türkiye’nin dev holdinginin patronu tutuklandı

Soruşturmanın, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi. Dosyada, paraların yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları inceleniyor. Müştekilerin beyanlarında 80 milyon avroluk sözleşme, 100 milyon avroluk havale işlemi, 1 milyar avroluk fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedilmesi ve 1,5 milyon avroluk tekne satışı gibi iddialar yer aldı. Müştekiler ayrıca, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel’e ilettikten sonra tehdit edildiklerini öne sürdü.