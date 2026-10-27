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3,5 yıldır haber alınamayan Türk genci Ukrayna zindanlarında mı? Çifte vatandaş gencin acılı babası Erdoğan’dan yardım istedi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın

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3,5 yıldır haber alınamayan Türk genci Ukrayna zindanlarında mı? Çifte vatandaş gencin acılı babası Erdoğan’dan yardım istedi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın

Mardin’de yaşayan İzzettin Aydoğan, Türkiye ve Rusya çifte vatandaşı olan 25 yaşındaki oğlunun Rus ordusu tarafından askere alınarak Ukrayna cephesine gönderildiğini ve esir düştüğünü belirtti. Tam 3,5 yıldır oğlundan hiçbir haber alamadıklarını ve ellerindeki fotoğraflardan Ukrayna güçlerinin elinde esir tutulduğunu öğrendiklerini ifade eden acılı baba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek oğlunun kurtarılması için yardım talep etti.

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Foto - 3,5 yıldır haber alınamayan Türk genci Ukrayna zindanlarında mı? Çifte vatandaş gencin acılı babası Erdoğan’dan yardım istedi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan İzzettin Aydoğan, 3,5 yıldır haber alamadığı 25 yaşındaki oğlu Sabahatin Aydoğan'ın bulunması için yetkililere çağrıda bulundu. Türkiye ve Rusya çifte vatandaşlığı bulunan Sabahatin Aydoğan'ın Rusya'ya gittikten sonra askere alındığı ve Ukrayna cephesine gönderildiği belirtildi. Baba İzzettin Aydoğan, oğlunun savaş sırasında Ukrayna güçlerine esir düştüğünü öne sürerek uzun süredir kendisinden hiçbir haber alamadıklarını anlattı.

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Foto - 3,5 yıldır haber alınamayan Türk genci Ukrayna zindanlarında mı? Çifte vatandaş gencin acılı babası Erdoğan’dan yardım istedi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın

Oğlunun akıbetini öğrenmek isteyen İzzettin Aydoğan, ellerindeki fotoğraflardan Sabahatin'in esir düştüğünü anladıklarını belirtti. Acılı baba, yaşadıkları belirsizliği şu sözlerle dile getirdi: "Oğlum çifte vatandaş, Türkiye ve Rusya vatandaşı. Rusya'ya gitti, oradan askere gönderdiler. Ukrayna'da esir düşmüş, esir tutuluyor. 3,5 seneden beri oğlumuzdan hiç haber alamıyoruz. Yaşıyor mu, ölmüş mü bilmiyoruz ama elimizdeki fotoğraflardan Ukrayna'da esir düştüğünü biliyoruz. 3,5 senedir Ukrayna'dadır." Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takasları, Aydoğan ailesinin oğullarına yeniden kavuşma umudunu artırdı. Sabahatin Aydoğan'ın esirler arasında bulunabileceğini düşünen aile, 25 yaşındaki gencin hayatta olup olmadığının belirlenmesini ve Türkiye'ye dönmesinin sağlanmasını istiyor.

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Foto - 3,5 yıldır haber alınamayan Türk genci Ukrayna zindanlarında mı? Çifte vatandaş gencin acılı babası Erdoğan’dan yardım istedi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın

Oğlunun hayatından endişe ettiğini belirten İzzettin Aydoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek yardım istedi. Aydoğan, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan ricada bulunuyorum, lütfen oğlumu kurtarın, yalvarıyorum size. Savaş güzel bir şey değil, savaşın sona ermesini istiyoruz. Oğlum çifte vatandaştı, Rusya'ya gitti, oradan askere gönderdiler" ifadelerini kullandı. Oğullarından uzun süredir haber alamayan Aydoğan ailesi, Sabahatin'in durumuna ilişkin resmi bilgi edinmek istiyor. Rusya'da askere alındıktan sonra Ukrayna cephesine gönderildiği belirtilen gencin esaret altında olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir doğrulama bulunmazken, ailesi yetkililerden yardım bekliyor.

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