3,5 yıldır haber alınamayan Türk genci Ukrayna zindanlarında mı? Çifte vatandaş gencin acılı babası Erdoğan’dan yardım istedi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın

Oğlunun akıbetini öğrenmek isteyen İzzettin Aydoğan, ellerindeki fotoğraflardan Sabahatin'in esir düştüğünü anladıklarını belirtti. Acılı baba, yaşadıkları belirsizliği şu sözlerle dile getirdi: "Oğlum çifte vatandaş, Türkiye ve Rusya vatandaşı. Rusya'ya gitti, oradan askere gönderdiler. Ukrayna'da esir düşmüş, esir tutuluyor. 3,5 seneden beri oğlumuzdan hiç haber alamıyoruz. Yaşıyor mu, ölmüş mü bilmiyoruz ama elimizdeki fotoğraflardan Ukrayna'da esir düştüğünü biliyoruz. 3,5 senedir Ukrayna'dadır." Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takasları, Aydoğan ailesinin oğullarına yeniden kavuşma umudunu artırdı. Sabahatin Aydoğan'ın esirler arasında bulunabileceğini düşünen aile, 25 yaşındaki gencin hayatta olup olmadığının belirlenmesini ve Türkiye'ye dönmesinin sağlanmasını istiyor.