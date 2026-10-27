3,5 yıldır haber alınamayan Türk genci Ukrayna zindanlarında mı? Çifte vatandaş gencin acılı babası Erdoğan’dan yardım istedi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Mardin’de yaşayan İzzettin Aydoğan, Türkiye ve Rusya çifte vatandaşı olan 25 yaşındaki oğlunun Rus ordusu tarafından askere alınarak Ukrayna cephesine gönderildiğini ve esir düştüğünü belirtti. Tam 3,5 yıldır oğlundan hiçbir haber alamadıklarını ve ellerindeki fotoğraflardan Ukrayna güçlerinin elinde esir tutulduğunu öğrendiklerini ifade eden acılı baba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek oğlunun kurtarılması için yardım talep etti.