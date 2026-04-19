'Sarı altın' için beklenmedik gelişme: Avustralya Türkiye'den kopyalayıp üretmeye başladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

'Sarı altın' için beklenmedik gelişme: Avustralya Türkiye'den kopyalayıp üretmeye başladı

Avustralya, uzun çalışmalar sonucunda Türkiye'nin üretim modelini kopyalayarak 'sarı altın' için üretim seferberliğine başladı.

Foto - 'Sarı altın' için beklenmedik gelişme: Avustralya Türkiye'den kopyalayıp üretmeye başladı

Dünya kuru kayısı üretiminin zirvesindeki isim olan Türkiye, şimdi de üretim modelleri ve genetik mirasındaki başarıyla uzak kıtalara ilham veriyor. Kalitesi ve aromasıyla "sarı altın" olarak adlandırılan Türk kayısısı, benzer iklim şartlarına sahip Avustralya’da yeni bir tarım hamlesinin merkezine yerleşti.

Foto - 'Sarı altın' için beklenmedik gelişme: Avustralya Türkiye'den kopyalayıp üretmeye başladı

Yıllık üretim rakamlarına bakıldığında Türkiye, dünya kuru kayısı ihtiyacının yaklaşık yüzde 85'ini tek başına karşılıyor. Özellikle Malatya’da yetişen ve Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan kayısılar, şeker oranı ve kuruma kapasitesi bakımından dünyada rakipsiz kabul ediliyor. Bu devasa pazar payı, Türkiye’yi sektörün hem üretim hem de fiyat belirleme noktasında "tek otoritesi" konumuna getiriyor.

Foto - 'Sarı altın' için beklenmedik gelişme: Avustralya Türkiye'den kopyalayıp üretmeye başladı

Son yıllarda tarımsal çeşitliliğini artırmak isteyen Avustralya, Türkiye’nin bu başarısını mercek altına aldı. Özellikle Güney Avustralya ve Victoria bölgelerinde, Türkiye'deki kurutmalık türlere benzer özellikler gösteren fidanlarla modern meyve bahçeleri kurulmaya başlandı. Avustralyalı üreticiler, Türkiye'nin geleneksel yöntemlerini modern teknolojiyle harmanlayarak kendi iç pazarlarına ve Asya-Pasifik bölgesine hitap etmeyi hedefliyor.

Foto - 'Sarı altın' için beklenmedik gelişme: Avustralya Türkiye'den kopyalayıp üretmeye başladı

Avustralya’nın bu alana yönelmesinde, Türkiye’den aldığı ilhamın yanı sıra mevsimlerin ters zamanlara denk gelmesi önemli bir etken oldu. Türkiye’de hasat sezonu sona erdiğinde Güney Yarımküre’de üretimin başlaması, Türk tipi kayısının yıl boyunca taze ya da yeni kurutulmuş olarak küresel pazarda sürekli yer bulabilmesinin önünü açıyor.

Foto - 'Sarı altın' için beklenmedik gelişme: Avustralya Türkiye'den kopyalayıp üretmeye başladı

Buna karşılık uzmanlar, toprak özellikleri ve mikroklima farklılıkları nedeniyle Malatya kayısısına özgü aromanın başka bölgelerde birebir elde edilmesinin oldukça güç olduğunu ifade ediyor. Avustralya'nın ilerleyen dönemde Türkiye'ye rakip olabileceği konuşuluyor.

