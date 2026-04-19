İranlılar sessiz sedasız Türkiye'den almaya başladı: Peynir ekmek gibi gidiyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD ile İran arasındaki savaşın ardından Türkiye'ye talep fırladı. İranlılar, Türkiye'de durağan seyreden bir sektörü resmen ayağa kaldırdı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, gayrimenkul piyasalarında savaşın etkileri hem bölgesel hem de küresel ölçekte hissediliyor. Gayrimenkul Yatırım ve Teknolojileri Derneği Başkanı Burak Ustaoğlu, Orta Doğu’da 40 gün süren savaşla birlikte Dubai’de işlem hacimlerinin sert düştüğünü ancak bunun fiyatlara aynı ölçüde yansımadığını söyledi.

Ustaoğlu, Dubai Borsası Gayrimenkul Endeksinin yaklaşık yüzde 30 düştüğünü belirterek “Tapu verilerine göre işlem sayılarında da yüzde 32’ye yakın bir gerileme var. Yatırımcı şu an ‘bekle-gör’ pozisyonunda. Türkiye’de ise yabancı yatırımcı ilgisinin son yıllarda belirgin şekilde geriledi. 2022’de 77 binin üzerinde olan satış 2025’te yaklaşık 23 bine düştü. Yüzde 68’lik bir azalma var. Ancak savaş sonrası İranlıların Türkiye’ye talebi yüzde 200 arttı” dedi.

Artan talebin arkasında güvenlik kaygıları ve vatandaşlık avantajının bulunduğunu belirten Ustaoğlu “İranlı yatırımcılar ağırlıklı olarak İstanbul ve çevresine yöneldi. Lüks segmentte ise Bodrum öne çıktı. Türkiye doğrudan pasaport veriyor.

Bu da yatırımcıya daha kalıcı bir güven sağlıyor. Gayrimenkul yatırımcılarının büyük bölümü uzun vadeli hareket ediyor. Dubai’de yatırımcıların yüzde 98’i yatırım amaçlı alım yapıyor. 40-45 günlük bir savaş sürecinde mülkünü satıp çıkan bir kitle şu anda yok” diye konuştu.

Ödeme planlarında esnekliğe gidildiğini dile getiren Ustaoğlu “Eskiden yüzde 20 peşinat varken bugün yüzde 10’lara kadar düşen modeller var. Teslim sonrası ödemeler artırıldı. Bu da talebi tamamen kesmedi” dedi. Turizme bağlı sektörlerde ise ciddi daralma yaşandı. Restoran ve hizmet sektöründe hacimler yüzde 5-10 bandına kadar geriledi” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlık yatırımlarında da yeni bir döneme girildiğini söyleyen Ustaoğlu “Vatandaşlık için alınan gayrimenkullerde 5 yıllık elde tutma süresi dolmaya başladı. Bu nedenle yatırımcılar satışa yöneliyor. Yani yabancıya ilk satış düşerken ikinci el satışlar artıyor.

Türkiye buna rağmen bölgesel kriz ortamında görece daha istikrarlı bir görünüm sunuyor. Körfez’deki daralmaya rağmen Türkiye daha güçlü bir duruş sergiledi. Bu da orta ve uzun vadede yeniden talep oluşturabilir. Ancak maliyetler arttıkça hem Türkiye’de hem dünyada gayrimenkul fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşacak” değerlendirmesinde bulundu.

Yorumlar

ahmet ali

yabancıya ev satışı yasaklanmalı Türçe konuşamayan bir iki ev alıyor vatandaş oluyor sonra da fiyatlar yükseldikçe yükseliyor neden bunlaraın bukadar ev almasına izin veriliyor bunlara sınır olmalı bazıları bina bina satın alıyor
+90 (553) 313 94 23