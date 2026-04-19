Karabük'te tarihi keşif: 1500 yıllık sır ortaya çıktı!
Karabük'te yer alan Hadrianapolis Antik kentinde yapılan çalışmalarda tarihi bir keşfe imza atıldı.
1500 YILLIK BIÇAKLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI Eskipazar ilçesinde sürdürülen kazı çalışmalarında, Erken Bizans dönemine ait bir yapının mutfak bölümünde yaklaşık 1500 yıllık profesyonel bir bıçak seti gün yüzüne çıkarıldı. Buluntu, “Hamamlı Yapı Kompleksi” olarak adlandırılan alanda yapılan kazılar sırasında ortaya çıktı.
Hadrianopolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda mutfak alanında ele geçen bıçakların boyutlarının birbirinden farklı olduğunu belirten Prof. Dr. Ersin Çelikbaş, "Tip olarak birbirine çok yakın olduklarını söyleyebiliriz. Dört bıçak ortaya çıktı ve yanlarında da bir bileme taşı da mevcuttu. Bıçaklar ilk çıktığı zaman çok parçalıydı. Yaklaşık 250 civarında parçadan oluşuyordu. Bu parçaları laboratuvarımızda birleştirdik ve bıçakların tekrar aynı formlarına kavuşmasını sağladık." dedi.
Çelikbaş, bıçakların önemine değinerek, "Bıçakların aynı yerde çıkmış olması Hamamlı Yapı Kompleksi'nde yaşayan insanların hayvancılıkla uğraştığını işaret ediyor çünkü Hadrianopolis'te antik dönemde, özellikle Geç Roma ve Erken Bizans dönemlerinde hayvancılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığını zaten arkeolojik veriler bizlere sunmuştu. Bu bıçakların da ortaya çıkması, antik dönemde Hadrianopolis bölgesinde hayvancılıkla uğraşan ailelerin yaşadığını göstermiş oldu." diye konuştu.
Bıçakların tipolojik açıdan ender rastlanan örnekler olduğuna işaret eden Çelikbaş, şöyle devam etti:
"Bunların set halinde çıkması da çok önemli. Hem metodolojik olarak hem de buradaki sosyal hayatla ilgili önemli veriler sunması açısından önemli arkeolojik veriler olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında, bıçakların yanında da bileme taşı ortaya çıktı. Bileme taşı da bizim için önemli çünkü özellikle Türk-İslam döneminde, Osmanlı döneminde Eskipazar yöresinde ortaya çıkarılan bir taş ocağı var, buna 'kösüre taşı' deniyor. Bu kösüre taşı, Osmanlı döneminde özellikle bıçak ve kesici aletlerin bilenmesinde kullanılan bir taş türü ve o dönemde çok ünlü."
Yapılan stratigrafik incelemeler, bıçak setinin milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllara ait olduğunu ortaya koydu. Bu bulgu, Hadrianopolis ve çevresinde hayvancılığın yaklaşık 1500 yıldır kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü gözler önüne seriyor.
