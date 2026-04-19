Milyonlarca kişi merakla bekliyordu: Kredi kartı kararı askıya alındı!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), milyonlarca kişinin merakla beklediği kredi kartı limitlerinin düşürülmesi düzenlemesini askıya aldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların altyapı hazırlıkları ve sektörel geri bildirimler doğrultusunda, kredi kartı limitlerinde kesintiye gidilmesini ve borçların yeniden yapılandırılmasını öngören kararı askıya aldı.
HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI? BDDK 30 Ocak 2026 tarihli karar ile kredi kartı borçlarının yapılandırılması ve limitlerin yeniden düzenlenmesine yönelik yeni kararları açıklamıştı.
BDDK'nın aldığı karara göre, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılacaktı Tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam 400 bin TL üstündeki limitleri yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda azaltılacaktı.
Kart limiti düşürülürken bankalar, son 12 aydaki en yüksek kullanım oranını dikkate alacak. Bankalar kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027'ye kadar tüketicinin aylık ve yıllık geliriyle uyumlu hale getirecekti./ kaynak: haber7
